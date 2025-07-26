Местами до +40: синоптик Наталья Диденко прогнозирует усиление жары в Украине

В ближайшие дни кроме жары в Украине будет идти дождь. Под конец недели градусы за окном несколько понизятся.

Related video

В ближайшие дни в Украине может усилиться жара. Кое-где столбик термоментра может показывать до +40. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара да и жара. В ближайшие дни температура воздуха в Украине составит: на юге +34+39, местами до +40 градусов, на востоке +30+35 градусов, в центральной части +30+35, в Винницкой области +28+30 градусов, на севере +27+32 градуса, на западе +24+29 градусов", — проинформировала она.

По прогнозу Наталки Диденко, завтра в воскресенье, 27 июля, в западных областях Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. В частности, дождь будет идти в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях.

На остальной территории Украины — сухая погода.

В Киеве 27-го июля — без осадков. Днем нагреет до +30 градусов. Наиболее жаркими в украинской столице будут понедельник и вторник, хотя и возможны локальные грозовые дожди.

"Это еще добавит синоптического дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха +31+34 градуса. 30 июля жара ослабнет, кроме Левобережья Украины, где удержится сильная жара", — написала синоптик.

Она отметила, что 31 июля в Украине ощутимо посвежеет и пойдет сильная жара с юга и востока.

Синоптик Игорь Кибальчич проинформировал, что в ближайшие дни в Украине прогнозируется довольно контрастная погода. В западных и северных областях атмосферные фронты и циклоническая деятельность вызовут грозовые дожди, местами будет наблюдаться град и шквалистое усиление ветра. В это же время, на юге и частично в центре Украины ожидается преобладание сухой и жаркой воздушной массы субтропического происхождения с аномально высокими показателями температуры.

Напомним, что ранее сообщалось, что атмосферные фронты и циклоническая деятельность принесут дожди и грозы на запад и север Украины.