В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода (карта)

В воскресенье, 17 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Украины и столице. По прогнозам метеорологов, прогнозируются грозы с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.

Related video

Из-за предстоящей непогоды в ряде областей Украины объявлен желтый (І уровень) опасности, говорится в сообщении Украинского гидрометеоцентра.

"17 августа в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — указывают синоптики.

Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Украины Фото: Украинский гидрометеорологический центр

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями, а скорость ветра составит 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +14° до +19°, а днем в западных и северных областях похолодает до +23°...+28°, на остальной территории +27°...+32°.

Погода в столице и Киевской области

В воскресенье непогода будет бушевать в украинской столице и в области. Синоптики указывают, что в воскресенье в Киеве ожидают грозы, а в отдельных районах Киевщины предполагается град и шквалы до 15-20 м/с,

Температура в столице ночью будет колебаться от +17 до +19, днем столбик термометра поднимется до +26...+28. В области ожидается облачность с прояснениями, температура ночью будет от +14° до +19°, а днем будет находиться на показателях от +23° до +28°.

РанееФокус сообщал о том, какой будет погода в течение недели по всей территории Украины. Этот уикенд и всю следующую неделю погода в Украине будет переменчивой: ожидаются как дожди, так и солнце, но жара с 35 градусами уже должна отступить.

Впоследствии стало известно, какой будет погода в Украине в течение августа. По прогнозам синоптиков, в течение месяца будет сохраняться непродолжительная жара, на смену которой могут прийти похолодание и дожди.