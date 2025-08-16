В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме непогода (карта)

В неділю, 17 серпня, синоптики оголосили штормове попередження в 15 регіонах України та столиці. За прогнозами метеорологів, передбачаються грози з сильними поривами вітру до 20 метрів на секунду.

Через майбутню непогоду в низці областей України оголошено жовтий (І рівень) небезпеки, йдеться в повідомленні Українського гідрометеоцентру.

"17 серпня у північних, вдень і в більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — вказують синоптики.

Штормове попередження оголошено в 15 регіонах України Фото: Український гідрометеорологічний центр

За прогнозом синоптиків, у неділю в Україні буде хмарно з проясненнями, а швидкість вітру складатиме 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +14° до +19°, а вдень у західних і північних областях похолодає до +23°…+28°, на решті території +27°…+32°.

Погода в столиці та Київській області

У неділю негода вируватиме в українській столиці та в області. Синоптики вказують, що в неділю в Києві очікують грози, а в окремих районах Київщини передбачається град і шквали до 15–20 м/с,

Температура в столиці вночі коливатиметься від +17 до +19, вдень стовпчик термометра підійметься до +26…+28. В області очікується хмарність з проясненням, температура вночі буде від +14° до +19°, а вдень перебуватиме на показниках від +23° до +28°.

Згодом стало відомо, якою буде погода в Україні протягом серпня. За прогнозами синоптиків, протягом місяця зберігатиметься нетривала спека, на зміну якій можуть прийти похолодання та дощі.