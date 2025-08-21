Верховная Рада приняла закон о национальной памяти: новые названия улиц не будут меняться 10 лет

Народные депутаты приняли законопроект №13273 "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа". Документ определяет полномочия Украинского института национальной памяти, закрепляет новые термины и устанавливает порядок переименований, демонтажа символики и увековечения исторических событий.

О принятии закона сообщил народный депутат и историк Владимир Вятрович. По его словам, документ поддержали 273 парламентария.

Закон впервые вводит официальные определения понятий "национальная память", "места памяти", "преступления против Украинского народа" и "рашизм". Украинский институт национальной памяти получает статус центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в этой сфере. Кроме того, правительство обязано принять Государственную стратегию восстановления и сохранения национальной памяти.

Документ предусматривает сквозное внедрение политики памяти в образовательных учреждениях, музеях и органах власти. Среди ключевых направлений — защита государственного языка, охрана культурного наследия и приведение мемориальных объектов Второй мировой войны в соответствие с законодательством о декоммунизации и деколонизации.

Отдельно закон устанавливает, что информация на могилах и местах почетного захоронения не является конфиденциальной. Новые названия улиц и площадей нельзя менять в течение 10 лет, а названия территориальных общин должны соответствовать названиям их административных центров. Если переименование не произошло, оно осуществляется учредителем или уполномоченным органом.

В документе также прописан "антисаботажный механизм". Местные советы имеют шесть месяцев, чтобы убрать символы российской имперской политики. Если этого не произойдет, обязанности переходят к главам общин, а затем — к областным администрациям.

Закон признает государственными наградами отличия Украинской Народной Республики и Украинской Главной Освободительной Рады, которыми до 1991 года отмечали борцов за независимость. Институт национальной памяти обязан вести и обновлять публичные списки лиц и событий, содержащих или не содержащих символику российской имперской политики.

Напомним, законопроект №13273 был зарегистрирован в мае 2025 года. В июле Верховная Рада поддержала его в первом чтении, а окончательное решение приняли 21 августа 273 голосами.

