Годовщина теракта в Еленовке: журналисты впервые назвали имена российских палачей (видео)

28 июля в Украине чтят память защитников и защитниц, погибших в российском плену. В этот день произошел теракт в колонии Еленовка, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных, более 130 получили ранения.

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Как установили украинские и международные следователи, речь идет не о трагедии, а о преднамеренном массовом убийстве, организованном российскими оккупантами. Об этом говорится в сюжете журналистов ТСН.

Расследование ТСН по теракту в Еленовке

Почти 200 пленных бойцов полка "Азов" 27 июля 2022 года были переведены в отдельный ангар, построенный в спешке. Уже в ночь с 28 на 29 июля в бараке прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что перед этим слышали артиллерийские выходы и прилеты.

Согласно свидетельствам выживших, надзиратели в черной форме заранее "готовили" ангар, а после переселения "азовцев" откровенно издевались над ними: лишали воды, пищи и избивали.

Выжившие пленные и первые кадры после взрыва только подтверждают масштабы зверств. Люди страдали от жажды, голода и постоянных пыток. Один из выживших описал события в колонии: "Они начали наносить удары дубинками, ремнями, чем попало. Вот и я так себе мысленно: "Не упади, не упади", себе так сказал — главное не упасть, потому что если ты падал, все забивали", — рассказал бывший военнопленный.

По данным журналистского расследования ТСН, взрывчатку в бараке могли заложить российские военнослужащие, которые сразу после трагедии получили государственные награды.

Капитан Андрей Гаврилюк — представлен к государственной награде.

Лейтенант Даниил Батищев — награжден медалью "За доблесть в службе".

Майор Владимир Кондратенко — получил денежное поощрение 50 000 рублей.

Фамилии российских военных, причастных к теракту в Еленовке Фото: Скрин видео

Все трое — инструкторы-подрывники штурмового отряда. Их присутствие в Еленовке зафиксировано в официальных документах, датированных 1 августа 2022 года — через три дня после убийства пленных.

Кроме того, расследование назвало имя руководителя группы — Кирилл Попов, представитель Федеральной службы исполнения наказаний в так называемой "ДНР". Также упоминается майор Шамиль Саадуев, оперуполномоченный спецназа "Сатурн", который за 2024 год получил 1 856 000 рублей.

Расследование теракта в Еленовке

Эксперты "Центра прав человека в военных конфликтах", провели моделирование взрыва и подтвердили невозможность версии о "ракете HIMARS", озвученной Россией. По данным экспертов, взрыв был внутренним, с возможным применением минометов и инженерного подрыва.

Часть документа "Центра прав человека в военных конфликтах

В расследовании также говорится об оружии и боеприпасах, которые использовали россияне для взрыва в колонии, а также рассмотрены планирование, организация и осуществление убийства военнопленных. Авторы добавляют, что анализируют ход расследований со стороны России, Украины и самой ООН, а также даны дальнейшие рекомендации для Украины.

Как отметил по этому поводу уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, данное расследование — важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения выяснения событий в колонии.

"Боль украинцев за Еленовку страны никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных", — подчеркнул он.

Однако позже Лубинец признал, что распространил недостоверную информацию о якобы выводах ООН относительно теракта в Еленовской колонии. Этот доклад не является докладом ООН, а сам Центр не связан с организацией ни формально, ни неформально.