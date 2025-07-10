ООН не обвиняла Россию в теракте в Еленовке: Лубинец признал ошибку, подробности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что распространил недостоверную информацию о якобы выводах ООН относительно теракта в Еленовской колонии. Его офис подтвердил ошибку после обращения журналистов "Слідства.Інфо".

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30 июня на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение, в котором утверждалось, что внутренний анализ ООН доказывает: массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке — это "тщательно спланированное преступление России", — пишет Слідство.Інфо. К сообщению была прикреплена гиперссылка на так называемый "доклад", который, как выяснили журналисты, не имел никакого отношения к ООН.

Материал был опубликован на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — ресурса, созданного только 22 мая 2025 года. Кроме упомянутой публикации, никаких других документов или объяснений о деятельности Центра на сайте не размещено. Более того, в самом тексте прямо указано: "Этот доклад не является докладом ООН", а сам Центр не связан с ООН ни формально, ни неформально.

После запроса "Слідства.Інфо" в офисе Уполномоченного подтвердили, что обнародованная информация не была проверена должным образом и базировалась на данных общественных активистов. Ошибочное сообщение удалили.

"После выявления недостоверности публикация была удалена. Приносим извинения за допущенную ошибку и благодарим за проявленное внимание и обеспокоенность", — говорится в ответе Секретариата омбудсмена на запрос редакции.

В команде Лубинца также пообещали усилить контроль за проверкой информации перед ее публикацией.

Журналисты "Слідства.Інфо" обратились за комментарием в сам Центр по правам человека в вооруженных конфликтах, но ответа пока не получили.

Обстрел колонии в Еленовке — хронология событий

Как сообщал Фокус, в ночь на 29 июля 2022 года, на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Еленевка, на временно оккупированной территории Донецкой области, прогремел взрыв. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

В колонии в Еленовке удерживали около 2 тысяч 500 пленных.

Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, который осуществлял охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийства украинских военных.

СБУ опубликовала аудиоперехват разговоров боевиков об обстреле Еленовки. Эпицентр взрыва был внутри здания, а сами оккупанты признают, что территорию учреждения украинские военнослужащие не обстреливали.

Генштаб ВСУ опроверг заявление Минобороны РФ и заявил, что удар по колонии в Еленовке был осуществлен российскими войсками с целью дискредитации украинской армии. Обстрел учреждения с военнопленными гражданами Украины, по мнению штаба, является попыткой скрыть массовые пытки и военные преступления.

Обстрел колонии в Еленовке в Офисе президента Украины также назвали сознательной провокацией ВС РФ, которая была осуществлена для дискредитации Киева и срыва договоренностей по обмену военнопленными. Советник главы ОП Михаил Подоляк также предупредил, что Россия вскоре может организовать такие теракты на украинских территориях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом".