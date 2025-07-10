ООН не звинувачувала Росію у теракті в Оленівці: Лубінець визнав помилку, подробиці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець визнав, що поширив недостовірну інформацію про нібито висновки ООН щодо теракту в Оленівській колонії. Його офіс підтвердив помилку після звернення журналістів "Слідства.Інфо".

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30 червня на офіційних сторінках омбудсмана з’явився допис, у якому стверджувалося, що внутрішній аналіз ООН доводить: масове вбивство українських військовополонених в Оленівці – це "ретельно спланований злочин Росії", – пише Слідство.Інфо. До допису було прикріплено гіперпосилання на так звану "доповідь", яка, як з’ясували журналісти, не мала жодного стосунку до ООН.

Матеріал був опублікований на сайті Centre for Human Rights in Armed Conflict – ресурсу, створеного лише 22 травня 2025 року. Крім згаданої публікації, жодних інших документів чи пояснень щодо діяльності Центру на сайті не розміщено. Більше того, в самому тексті прямо зазначено: "Ця доповідь не є доповіддю ООН", а сам Центр не пов'язаний з ООН ані формально, ані неформально.

Після запиту "Слідства.Інфо" в офісі Уповноваженого підтвердили, що оприлюднена інформація не була перевірена належним чином і базувалася на даних громадських активістів. Помилковий допис видалили.

"Після виявлення недостовірності публікацію було видалено. Приносимо вибачення за допущену помилку та дякуємо за проявлену увагу й стурбованість", – йдеться у відповіді Секретаріату омбудсмана на запит редакції.

У команді Лубінця також пообіцяли посилити контроль за перевіркою інформації перед її публікацією.

Журналісти "Слідства.Інфо" також звернулися по коментар до самого Центру з прав людини в збройних конфліктах, але відповіді наразі не отримали.

Обстріл колонії в Оленівці – хронологія подій

Як повідомляв Фокус, у ніч проти 29 липня 2022 року, на території колишньої виправної колонії №210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, пролунав вибух. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

У колонії в Оленівці утримували близько 2 тисяч 500 полонених.

Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, який здійснював охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивства українських військових.

СБУ опублікувала аудіоперехоплення розмов бойовиків про обстріл Оленівки. Епіцентр вибуху був усередині будівлі, а самі окупанти визнають, що територію установи українські військовослужбовці не обстрілювали.

Генштаб ЗСУ спростував заяву Міноборони РФ і заявив, що удару по колонії в Оленівці було здійснено російськими військами з метою дискредитації української армії. Обстріл установи з військовополоненими громадянами України, на думку штабу, є спробою приховати масові тортури та воєнні злочини.

Обстріл колонії в Оленівці в Офісі президента України також назвали свідомою провокацією ЗС РФ, яка була здійснена для дискредитації Києва та зриву домовленостей щодо обміну військовополоненими. Радник голови ОП Михайло Подоляк також попередив, що Росія незабаром може організувати такі теракти на українських територіях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "всіх партнерів жорстко засудити це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та визнати РФ державою-терористом".