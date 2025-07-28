Річниця теракту в Оленівці: журналісти вперше назвали імена російських катів (відео)

28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в російському полоні. Цього дня стався теракт у колонії Оленівка, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених, понад 130 дістали поранення.

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Як встановили українські та міжнародні слідчі, йдеться не про трагедію, а про навмисне масове вбивство, організоване російськими окупантами. Про це йдеться в сюжеті журналістів ТСН.

Розслідування ТСН щодо теракту в Оленівці

Майже 200 полонених бійців полку "Азов" 27 липня 2022 року були переведені до окремого ангару, побудованого поспіхом. Уже в ніч із 28 на 29 липня в бараку прогримів потужний вибух. Очевидці повідомляли, що перед цим чули артилерійські виходи і прильоти.

Згідно зі свідченнями тих, хто вижив, наглядачі в чорній формі заздалегідь "готували" ангар, а після переселення "азовців" відверто знущалися з них: позбавляли води, їжі та били.

Полонені, які вижили, і перші кадри після вибуху тільки підтверджують масштаби звірств. Люди страждали від спраги, голоду і постійних тортур. Один із тих, хто вижив, описав події в колонії: "Вони почали наносити удари кийками, ременями, чим попало. Ось і я так собі подумки: "Не впади, не впади", собі так сказав — головне не впасти, бо якщо ти падав, усі забивали", — розповів колишній військовополонений.

За даними журналістського розслідування ТСН, вибухівку в бараку могли закласти російські військовослужбовці, які одразу після трагедії отримали державні нагороди.

Капітан Андрій Гаврилюк — представлений до державної нагороди.

Лейтенант Данило Батищев — нагороджений медаллю "За доблесть у службі".

Майор Володимир Кондратенко — отримав грошове заохочення 50 000 рублів.

Прізвища російських військових, причетних до теракту в Оленівці Фото: Скрин відео

Усі троє — інструктори-підривники штурмового загону. Їхню присутність у Оленівці зафіксовано в офіційних документах, датованих 1 серпня 2022 року — через три дні після вбивства полонених.

Крім того, розслідування назвало ім'я керівника групи — Кирило Попов, представник Федеральної служби виконання покарань у так званій "ДНР". Також згадується майор Шаміль Саадуєв, оперуповноважений спецназу "Сатурн", який за 2024 рік отримав 1 856 000 рублів.

Розслідування теракту в Оленівці

Експерти "Центру прав людини у воєнних конфліктах", провели моделювання вибуху і підтвердили неможливість версії про "ракету HIMARS", озвученої Росією. За даними експертів, вибух був внутрішнім, з можливим застосуванням мінометів та інженерного підриву.

Частина документа "Центру прав людини у військових конфліктах

У розслідуванні також ідеться про зброю та боєприпаси, які використовували росіяни для вибуху в колонії, а також розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства військовополонених. Автори додають, що аналізують хід розслідувань з боку Росії, України та самої ООН, а також надано подальші рекомендації для України.

Як зазначив із цього приводу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, це розслідування — важливий документ, який має стати потужним поштовхом для продовження з'ясування подій у колонії.

"Біль українців за Оленівку країни нікуди не подівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних", — наголосив він.

Однак пізніше Лубінець визнав, що поширив недостовірну інформацію про нібито висновки ООН щодо теракту в Оленівській колонії. Ця доповідь не є доповіддю ООН, а сам Центр не пов'язаний з організацією ні формально, ні неформально.