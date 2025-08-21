Верховна Рада ухвалила закон про національну пам'ять: нові назви вулиць не змінюватимуться 10 років

Народні депутати ухвалили законопроєкт №13273 "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу". Документ визначає повноваження Українського інституту національної пам’яті, закріплює нові терміни та встановлює порядок перейменувань, демонтажу символіки й увічнення історичних подій.

Про ухвалення закону повідомив народний депутат та історик Володимир В’ятрович. За його словами, документ підтримали 273 парламентарі.

Закон уперше вводить офіційні визначення понять "національна пам’ять", "місця пам’яті", "злочини проти Українського народу" та "рашизм". Український інститут національної пам’яті отримує статус центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування й реалізацію державної політики у цій сфері. Крім того, уряд зобов’язаний ухвалити Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті.

Документ передбачає наскрізне впровадження політики пам’яті в освітніх закладах, музеях та органах влади. Серед ключових напрямів – захист державної мови, охорона культурної спадщини та приведення меморіальних об’єктів Другої світової війни у відповідність до законодавства про декомунізацію та деколонізацію.

Окремо закон встановлює, що інформація на могилах і місцях почесного поховання не є конфіденційною. Нові назви вулиць і площ не можна змінювати протягом 10 років, а назви територіальних громад повинні відповідати назвам їхніх адміністративних центрів. Якщо перейменування не відбулося, воно здійснюється засновником або уповноваженим органом.

У документі також прописано "антисаботажний механізм". Місцеві ради мають шість місяців, щоб прибрати символи російської імперської політики. Якщо цього не станеться, обов’язки переходять до голів громад, а згодом – до обласних адміністрацій.

Закон визнає державними нагородами відзнаки Української Народної Республіки та Української Головної Визвольної Ради, якими до 1991 року відзначали борців за незалежність. Інститут національної пам’яті зобов’язаний вести та оновлювати публічні списки осіб і подій, що містять або не містять символіку російської імперської політики.

Нагадаємо, законопроєкт №13273 було зареєстровано у травні 2025 року. У липні Верховна Рада підтримала його у першому читанні, а остаточне рішення ухвалили 21 серпня 273 голосами.

