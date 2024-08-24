День Незалежності України 2024: історія та традиції свята

Україна втретє відзначає свято в умовах війни. Своєю чергою, це 33 День незалежності України.

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Історія свята День Незалежності в Україні

Історія свята незалежності починається з 1990 року. Однак уперше 22 січня 1918 року українці проголосили незалежність держави Україна четвертим Універсалом Української Центральної Ради, а за рік, 1919 року, цього ж дня на Софійській площі в Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Так уперше за багато століть історичні частини країни були об'єднані в одну державу. Щоправда, фактичного об'єднання республік УНР і ЗУНР не відбулося.

Чому День незалежності України відзначають 24 серпня?

24 серпня 1991 року ухвалили постанову про проголошення незалежності України, яка набула чинності одразу після ухвалення. А 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі народ проголосував за ухвалення Акта проголошення незалежності України. Саме тому виникла необхідність змінити дату святкування Дня Незалежності України.

Але в серпні 1991 року в країні стався "серпневий путч" — спроба позбавити влади Михайла Горбачова і повернути колишній державний лад. Унаслідок цього 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР скликала надзвичайне позачергове засідання й ухвалила постанову про проголошення незалежності України, а також Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі. Однак, саме дату Акта проголошення незалежності вважають датою утворення країни.

До слова, перша у світі країна, яка визнала українську суверенність — це Польща.

Святкування Дня незалежності України 2024

На жаль, в умовах війни країна змушена відмовитися від масштабних святкувань, які зазвичай проводилися цього дня — парадів і масових народних гулянь. Однак, українці, як і раніше, одягають цього дня вишиванки, готують застілля і моляться за якнайшвидший мир в Україні. Також, цього дня прийнято виконувати гімн України.

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