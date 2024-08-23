Три заступники та керівник: хто з Офісу президента потрапив до списку ТОП 100 "Фокусу"

До Дня Незалежності України Фокус представив традиційний рейтинг "ТОП 100 впливових українців 2024 року". Його склад розділений на шість категорій.

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У категорії "Політика і державні діячі" 30 номінантів. Багато експертів зійшлися на думці, що до цього списку, окрім президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента Андрія Єрмака, більше вносити не треба. Але важливо зазначити, що у рейтингу немає перших, других і п'ятнадцятих, адже кожен на своєму місці бореться і воює за Україну.

До рейтингу найвпливовіших українців-2024 увійшли Андрій Єрмак і три з дев'яти його заступників.

Андрій Єрмак

У квітні 2024 року керівник Офісу президента України увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Андрій Єрмак став єдиним українцем у рейтингу. В умовах воєнного стану він став посередником між президентом Володимиром Зеленським та країною, що подекуди викликає занепокоєння у західних союзників. Натомість Єрмак пояснює свою роль як радника президента, займається багатьма питаннями, зокрема зовнішньою політикою та безпекою. Він є автором Київського безпекового договору, ініціатором санкцій проти РФ та організатором Саміту миру, зустрічається з Папою Римським і часто спілкується з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Єрмак демонструє ефективність неформальних контактів з впливовими особами.

Андрій Єрмак Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Ігор Жовква

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента, відповідає за європейський та євроатлантичний напрямки. Після початку війни він також активно займається підготовкою угод з державами-союзниками, зокрема щодо гарантій безпеки для України. У січні 2024 року Жовква був включений до складу офіційної делегації для переговорів про ці домовленості. Крім того, Жовква, який має ранг надзвичайного і повноважного посла, коментує питання Глобального саміту миру. Наприкінці червня 2024 року він наголосив на необхідності проведення другого Саміту миру до кінця року, підкресливши, що Україна прагне миру, але не на умовах, які пропонує Росія.

Ігор Жовква Фото: Офіс президента

Олег Татаров

Олег Татаров, колишній співробітник МВС та фаховий юрист, є одним із найбільш непублічних заступників керівника Офісу президента, призначеним у серпні 2020 року. Його називають неформальним куратором правоохоронної системи України. Татаров виконує доручення президента та керівника ОП, дає експертні оцінки юридичних питань і аналізує законопроєкти. У червні 2024 року Politico заявило, що українська влада нібито використовує мобілізацію для політичного тиску на антикорупційних активістів. Олег Татаров категорично спростував це, наголосивши, що будь-який тиск через кримінальну юстицію є неприпустимим і повинен негайно розслідуватися компетентними органами.

Олег Татаров Фото: Офіс президента

Ростислав Шурма

Ростислав Шурма став заступником Єрмака у листопаді 2021 року. В Офісі президента він відповідає за економічний напрямок і комунікацію з бізнесом. Шурма є одним з авторів держпрограми "єОселя", яка пропонує іпотечне кредитування для захисників України та працівників певних сфер під 3%, а для інших — під 7%. Також він ініціював співпрацю з BlackRock і JP Morgan для створення Фонду розвитку України (UDF) з метою залучення до мільярда доларів капіталу до 2025 року.

Ростилав Шурма Фото: Forbes

Фокус опублікував рейтинг впливових українців 23 серпня. Ознайомитися зі списком можна на сайті focus.ua і в наших соціальних мережах.