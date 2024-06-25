Програма пільгової іпотеки єОселя почне діяти по-іншому: що зміниться

Уже з 1 серпня 2023 року на участь у програмі можуть претендувати ветерани, учасники бойових дій і внутрішньо переміщені особи.

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У програмі пільгової іпотеки "єОселя" заплановано зміни, які спрямовані на посилення підтримки придбання нового житла замість вторинного ринку. Наразі програма вже надала кредити 10 967 учасникам на загальну суму 17,363 мільярда гривень. Про це заявила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 21 червня, передає видання "Oboz.ua".

З 1 серпня 2023 року до участі в програмі також зможуть претендувати ветерани, учасники бойових дій і ВПО.

Ця ініціатива, спрямована на спрощення доступу до житла для певних категорій громадян, тепер буде зосереджена на первинному ринку житла.

Переформатування спрямоване на заохочення розвитку будівництва нових житлових об'єктів, що, на переконання уряду, призведе до значного економічного виграшу.

"Ми маємо переформатувати програму: не розширювати вік житла на вторинному ринку, а сфокусуватися на первинному ринку", — зазначила Свириденко. Метою фокусу на первинному ринку житла є підтримка будівельної галузі та збільшення обсягів нових житлових об'єктів.

За даними розпорядника програми ПрАТ "Укрфінжитло", до 21 червня 2024 року було видано кредити 10 967 учасникам на суму 17,363 млрд. грн. Це свідчить про активний попит на пільгові іпотечні кредити у населення.

Програма, що передбачає пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла, має популярність серед військовослужбовців-контрактників ЗСУ, працівників сектору безпеки та оборони, медпрацівників, освітян і наукових співробітників.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр