Программа льготной ипотеки єОселя начнет действовать по-другому: что изменится

Уже с 1 августа 2023 года на участие в программе могут претендовать ветераны, участники боевых действий и внутренне перемещенные лица.

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В программе льготной ипотеки "єОселя" планируются изменения, которые направлены на усиление поддержки приобретения нового жилья вместо вторичного рынка. На данный момент программа уже предоставила кредиты 10 967 участникам на общую сумму 17,363 миллиарда гривен. Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 июня, передает издание "Oboz.ua".

С 1 августа 2023 года к участию в программе также смогут претендовать ветераны, участники боевых действий и ВПЛ.

Эта инициатива, направленная на упрощение доступа к жилью для определенных категорий граждан, теперь будет сосредоточена на первичном рынке жилья.

Переформатирование направлено на поощрение развития строительства новых жилых объектов, что, по убеждению правительства, приведет к значительному экономическому выигрышу.

"Мы должны переформатировать программу: не расширять возраст жилья на вторичном рынке, а сфокусироваться на первичном рынке", – отметила Свириденко. Целью фокуса на первичном рынке жилья является поддержание строительной отрасли и увеличение объемов новых жилых объектов.

По данным распорядителя программы ЧАО "Укрфинжилье", до 21 июня 2024 года было выдано кредиты 10 967 участникам на сумму 17,363 млрд. грн. Это свидетельствует об активном спросе на льготные ипотечные кредиты у населения.

Программа, предусматривающая льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья, пользуется популярностью среди военнослужащих-контрактников ВСУ, работников сектора безопасности и обороны, медработников, педагогов и научных сотрудников.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

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