"Мужність вашої країни надихає багатьох": як світові політики привітали українців з Днем Незалежності

Сьогодні, 24 серпня 2025 року, Україна святкує 34-й День Незалежності й свою підтримку нашій країні у цей важливий день вже підтвердили багато політиків.

Президент Володимир Зеленський, вітаючи українців зі святом наголосив, що ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі.

"Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг", — написав глава держави.

Він зазначив, що задля такої мети варто жити.

Також Володимир Зеленський поділився у мережі Х привітаннями від політиків та відомих людей.

Папа Лев XIV звернувся до президента України у день національного свята.

"Я хочу запевнити вас у моїй молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених тілом, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто позбавлений своїх домівок. Нехай Сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим. Я благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх", — йдеться у листі Понтифіка.

"Щиро вдячний Його Святості за глибокі слова, молитви та увагу до народу України в часи руйнівної війни. Усі наші надії та зусилля спрямовані на те, щоб наша країна здобула довгоочікуваний мир. Щоб перемогли добро, правда й справедливість. Ми цінуємо моральне лідерство та апостольську підтримку Папи Римського Лева ХІV", — відповів Зеленський.

Президент США Дональд Трамп від імені американського народу висловив свої вітання.

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави. Зараз саме час покласти край безглуздим убивствам. Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України", — написав глава Білого дому.

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що країна цінує його теплі слова на адресу українського народу й дякує Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир.

Президент Республіки Туреччина Реджеп Тайїп Ердоган висловив найщиріші вітання дружньому народу України з нагоди Дня Незалежності України.

"Наша всебічна співпраця, яка сприяє процвітанню наших країн і народів, продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багатошарового характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях", — написав турецький лідер, який побажав українцям миру, процвітання та благополуччя.

Володимир Зеленський погодився, що стратегічне партнерство країнами надзвичайно важливе для обох народів, а також для регіональної та глобальної стабільності та подякував Ердогану за особисті зусилля для досягнення миру.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у вітальному листі нагадав, що Китай та Україну пов'язує традиційна дружба.

"Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах принесла вражаючі результати", — зазначив глава КНР.

Також він зауважив, що готовий до співпраці, аби спрямувати двосторонні відносини на сталий та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.

Президент України висловив вдячність за привітання та підкреслив зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємоповаги заради миру, стабільності й процвітання.

Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III привітав народ України з Днем Незалежності.

"Я продовжую відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", — йдеться у листі.

Слова Його Величності є справжнім натхненням для українців у важкий час війни, відповів Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що українці цінують лідерство Великої Британії в підтримці країни для захисту свободи від тиранії та забезпечити тривалий мир в Україні та всій Європі.

Король Нідерландів Віллем-Александр висловив вітання та найкращі побажання народу України.

"Я шаную мужність та стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці шляху. Стільки, скільки потрібно", — наголосив Його Величність.

Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що дуже цінує увагу королівської родини та всього нідерландського народу до українців, наголосивши, що разом країни захищають спільні цінності: свободу, незалежність і справедливість.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер зазначила, що глибоко зворушена стійкістю та незламним духом, які народ України продемонстрував перед обличчям величезних труднощів. Швейцарія, підкреслила політик, продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України.

"Ми твердо стоїмо поруч з вашою країною в її прагненні до справедливого та тривалого миру. Швейцарія готова запропонувати свої добрі послуги та свій досвід, якщо буде запропоновано, і залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни, шляхом надання гуманітарної допомоги, розмінування, фінансової допомоги та надання захисту людям, які шукають тимчасового притулку у Швейцарії", — йдеться у вітанні президентки Швейцарської Конфедерації.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку Швейцарії та очікує на розширення партнерства в усіх сферах.

Також Україну з Днем Незалежності привітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що боротьба України за свободу має вирішальне значення для всього континенту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також наголосив на непохитній підтримці України.

"Українці з великою мужністю обороняються від нападів Росії. Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир", — зазначив глава уряду ФРН.

