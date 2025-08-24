"Мужество вашей страны вдохновляет многих": как мировые политики поздравили украинцев с Днем Независимости

Сегодня, 24 августа 2025 года, Украина празднует 34-й День Независимости и свою поддержку нашей стране в этот важный день уже подтвердили многие политики.

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с праздником подчеркнул, что мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире.

"Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В спокойствии. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил", — написал глава государства.

Он отметил, что ради такой цели стоит жить.

Также Владимир Зеленский поделился в сети Х поздравлениями от политиков и известных людей.

Папа Лев XIV обратился к президенту Украины в день национального праздника.

"Я хочу заверить вас в моей молитве за народ Украины, который страдает от войны, особенно за всех раненых телом, за тех, кто потерял близких, и за тех, кто лишен своих домов. Пусть Сам Бог утешит их; пусть Он укрепит раненых и дарует вечный покой умершим. Я умоляю Господа тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил место диалогу, открывая путь к миру на благо всех", — говорится в письме Понтифика.

Фото: Twitter/Владимир Зеленский

"Искренне благодарен Его Святейшеству за глубокие слова, молитвы и внимание к народу Украины во времена разрушительной войны. Все наши надежды и усилия направлены на то, чтобы наша страна получила долгожданный мир. Чтобы победили добро, правда и справедливость. Мы ценим моральное лидерство и апостольскую поддержку Папы Римского Льва ХIV", — ответил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп от имени американского народа выразил свои поздравления.

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства. Сейчас самое время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, длительному миру, что положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины", — написал глава Белого дома.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что страна ценит его теплые слова в адрес украинского народа и благодарит Соединенные Штаты Америки за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное — независимость, свободу и гарантированный мир.

Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган выразил самые искренние поздравления дружественному народу Украины по случаю Дня Независимости Украины.

"Наше всестороннее сотрудничество, которое способствует процветанию наших стран и народов, продолжает крепнуть с каждым годом, приобретая многомерный и многослойный характер. Я убежден, что стратегическое партнерство между Турцией и Украиной имеет первостепенное значение для доверия и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", — написал турецкий лидер, который пожелал украинцам мира, процветания и благополучия.

Владимир Зеленский согласился, что стратегическое партнерство странами чрезвычайно важно для обоих народов, а также для региональной и глобальной стабильности и поблагодарил Эрдогана за личные усилия для достижения мира.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в приветственном письме напомнил, что Китай и Украину связывает традиционная дружба.

"В течение последних 33 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах принесло впечатляющие результаты", — отметил глава КНР.

Также он отметил, что готов к сотрудничеству, чтобы направить двусторонние отношения на устойчивое и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран.

Президент Украины выразил благодарность за поздравления и подчеркнул заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимоуважения ради мира, стабильности и процветания.

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III поздравил народ Украины с Днем Независимости.

"Я продолжаю испытывать самое большое и глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа. Я все еще надеюсь, что наши страны смогут продолжать тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в письме.

Слова Его Величества являются настоящим вдохновением для украинцев в трудное время войны, ответил Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что украинцы ценят лидерство Великобритании в поддержке страны для защиты свободы от тирании и обеспечить длительный мир в Украине и всей Европе.

Король Нидерландов Виллем-Александр выразил поздравления и наилучшие пожелания народу Украины.

"Я уважаю мужество и стойкость украинского народа и отдаю дань уважения его настойчивости и надежде, которые вдохновляют многих людей во всем мире. Будьте уверены, что Нидерланды будут с вами на каждом шагу пути. Столько, сколько нужно", — подчеркнул Его Величество.

Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что очень ценит внимание королевской семьи и всего нидерландского народа к украинцам, подчеркнув, что вместе страны защищают общие ценности: свободу, независимость и справедливость.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что глубоко тронута стойкостью и несокрушимым духом, которые народ Украины продемонстрировал перед лицом огромных трудностей. Швейцария, подчеркнула политик, продолжает решительно осуждать войну России против Украины.

"Мы твердо стоим рядом с вашей страной в ее стремлении к справедливому и прочному миру. Швейцария готова предложить свои добрые услуги и свой опыт, если будет предложено, и остается преданной поддержке украинцев, пострадавших от войны, путем предоставления гуманитарной помощи, разминирования, финансовой помощи и предоставления защиты людям, которые ищут временного убежища в Швейцарии", — говорится в приветствии президента Швейцарской Конфедерации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ценит поддержку Швейцарии и ожидает расширения партнерства во всех сферах.

Также Украину с Днем Независимости поздравила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что борьба Украины за свободу имеет решающее значение для всего континента.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также отметил непоколебимую поддержку Украины.

"Украинцы с большим мужеством обороняются от нападений России. Они борются за наше устройство на основе свободы в Европе и за справедливый мир", — отметил глава правительства ФРГ.

