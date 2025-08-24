Украина получит от Канады дроны, снаряды и бронетехнику на более чем 1 миллиард долларов

Канада будет помогать Украине против кибератак и предоставлять "десятки миллионов" на экстренную медицинскую помощь, обустройство бомбоубежищ, а также на усиление местной демократии, сказал на торжествах премьер-министр Канады Марк Карни.

Related video

В сентябре 2025 года Украина получит от Канады бронетехнику, боеприпасы и дроны на более чем 1 миллиард долларов. Об этом на торжествах ко Дню Независимости Украины сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, который прибыл с визитом в Киев.

"Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", — сказал Карни.

Также, по его словам, Канада будет помогать Украине против кибератак и предоставлять "десятки миллионов" на экстренную медицинскую помощь, обустройство бомбоубежищ, а также на усиление местной демократии.

"Канада усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить немедленное и безусловное возвращение украинских детей", — заявил Карни.

Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с праздником Днем Независимости подчеркнул, что мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире.

Напомним, Фокус писал, куда на День Независимости Украины пойти в Киеве, Львове, Ужгороде и Харькове.