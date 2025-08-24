"Расцелую родителей и пойду на работу": освобожденный из плена украинский журналист поделился планами на будущее

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который вернулся домой после более трех лет российского плена, впервые пообщался с коллегами.

Related video

Одним из самых тяжелых моментов в плену был полный информационный вакуум, рассказал Хилюк в интервью УНИАН. По его словам, единственной надеждой были более-менее адекватные охранники: "Можно было, если повезет, выспросить, когда в этом году Пасха". Пленные обычно не знали даже, который час.

Также Дмитрий Хилюк отметил, что до последнего не был уверен, что вернется домой. Он отметил, что бывали случаи, когда людей забирали из тюремной камеры с вещами — и было похоже, что они поедут на обмен, — но потом их просто перевозили в другое место заключения. Только когда российский самолет приземлился в Беларуси и украинцам разрешили снять с глаз повязки, пришло осознание, что "ад закончился".

Главной задачей для Украины Дмитрий Хилюк назвал дальнейшее освобождение украинцев из российского плена. А свое возвращение в Украину в День Независимости он сравнил со вторым днем рождения.

На вопрос, что он теперь будет делать, Дмитрий Хилюк ответил: "Обниму родителей, расцелую их, а потом вернусь на работу и буду работать".

Напомним, что в День Независимости домой из российского плена вернулись военные и гражданские украинцы. Среди них — бойцы ВСУ, которые находились в плену еще с 2022 года, а также задержанные российскими оккупантами украинские журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш.

Ранее Фокус писал, что из российского плена вернулся экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. В плену он находился более трех лет — россияне похитили его в апреле 2022 года. Оккупанты предлагали ему сотрудничество, но Миколаенко на это не согласился.

Также стало известно, что ВСУ выбили российских оккупантов из села в Донецкой области. Населенный пункт Новомихайловка сейчас находится под контролем украинских военных, и там уже развевается украинский флаг.

Ранее появилась информация, что во время обмена пленными 24 июля этого года домой вернулся последний из защитников острова Змеиный. Тогда были освобождены военнослужащие подразделений ДШВ, ВМС, сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.