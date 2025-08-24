"Розцілую батьків і піду на роботу": звільнений з полону український журналіст поділився планами на майбутнє

Журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який повернувся додому після понад трьох років російського полону, вперше поспілкувався з колегами.

Related video

Одним з найважчих моментів у полоні був повний інформаційний вакуум, розповів Хилюк в інтерв’ю УНІАН. За його словами, єдиним сподіванням були більш-менш адекватні охоронці: «Можна було, якщо пощастить, випитати, коли у цьому році Великдень». Полонені зазвичай не знали навіть, котра година.

Також Дмитро Хилюк зазначив, що до останнього не був певний, що повернеться додому. Він зауважив, що бували випадки, коли людей забирали з тюремної камери з речами – і було схоже, що вони поїдуть на обмін, – але потім їх просто перевозили до іншого місця ув’язнення. Лише коли російський літак приземлився у Білорусі і українцям дозволили зняти з очей пов’язки, прийшло усвідомлення, що «пекло закінчилося».

Найголовнішим завданням для України Дмитро Хилюк назвав подальше звільнення українців з російського полону. А своє повернення до України у День Незалежності він порівняв із другим днем народження.

На запитання, що він тепер робитиме, Дмитро Хилюк відповів: «Обійму батьків, розцілую їх, а потім повернуся на роботу і буду працювати».

Нагадаємо, що у День Незалежності додому з російського полону повернулися військові та цивільні українці. Серед них – бійці ЗСУ, які перебували в полоні ще з 2022 року, а також затримані російськими окупантами українські журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш.

Раніше Фокус писав, що з російського полону повернувся екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко. У полоні він перебував понад три роки — росіяни викрали його у квітні 2022 року. Окупанти пропонували йому співпрацю, але Миколаєнко на це не погодився.

Також стало відомо, що ЗСУ вибили російських окупантів з села на Донеччині. Населений пункт Новоміхайлівка наразі перебуває під контролем українських військових, і там вже майорить український прапор.

Раніш надійшла інфомація, що під час обміну полоненими 24 липня цього року додому повернувся останній із захисників острова Зміїний. Тоді були звільнені військовослужбовці із підрозділів ДШВ, ВМС, сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.