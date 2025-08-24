ЗСУ вибили російських окупантів з населеного пункту на Донеччині (відео)

Село Новоміхайлівка у Донецькій області зачищено від російських загарбників і перебуває під контролем українських Збройних Сил.

Успішну наступальну операцію провели силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади, повідомляє Головне управління розвідки. За інформацією розвідувального відомства, ворог не очікував на такий поворот і втратив близько роти особового складу.

Також росіяни були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Станом на 24 серпня село Новомихайлівка повністю контролюється українськими військовими. «Наші прапори повертаються туди, де й мають бути», – наголосили в ГУР.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував "дуже позитивні новини з Донбасу". Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві він повідомив, що українські Сили оборони успішно контратакували і зачистили від російських окупантів кілька населених пунктів на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Ці інформацію підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також повідомлялося, що Україна отримає від Канади дрони, снаряди та бронетехніку на понад 1 мільярд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який прибув до української столиці на урочистості до Дня Незалежності. Так само Карні пообіцяв, шо його країна посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та Сполученими Штатами, щоб забезпечити «негайне і безумовне повернення українських дітей».

Ще стало відомо, що у День Незалежності додому з російського полону повернулися військові та цивільні українці. Серед них – бійці ЗСУ, які перебували в полоні ще з 2022 року, а також затримані російськими окупантами українські журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш.

Раніше Фокус писав, що з російського полону повернувся екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко. У полоні він перебував понад три роки — росіяни викрали його у квітні 2022 року. Окупанти пропонували йому співпрацю, але Миколаєнко на це не погодився.