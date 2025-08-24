ВСУ выбили российских оккупантов из населенного пункта в Донецкой области (видео)

Село Новомихайловка в Донецкой области зачищено от российских захватчиков и находится под контролем украинских Вооруженных Сил.

Успешную наступательную операцию провели силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады, сообщает Главное управление разведки. По информации разведывательного ведомства, враг не ожидал такого поворота и потерял около роты личного состава.

Также россияне были вынуждены перебрасывать резервы с других участков фронта.

По состоянию на 24 августа село Новомихайловка полностью контролируется украинскими военными. "Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть", — отметили в ГУР.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень позитивные новости с Донбасса". Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве он сообщил, что украинские Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку. Эту информацию подтвердил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также сообщалось, что Украина получит от Канады дроны, снаряды и бронетехнику на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, который прибыл в украинскую столицу на торжества ко Дню Независимости. Так же Карни пообещал, что его страна усилит сотрудничество с Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами, чтобы обеспечить "немедленное и безусловное возвращение украинских детей".

Еще стало известно, что в День Независимости домой из российского плена вернулись военные и гражданские украинцы. Среди них — бойцы ВСУ, которые находились в плену еще с 2022 года, а также задержанные российскими оккупантами украинские журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш.

Ранее Фокус писал, что из российского плена вернулся экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. В плену он находился более трех лет — россияне похитили его в апреле 2022 года. Оккупанты предлагали ему сотрудничество, но Миколаенко на это не согласился.