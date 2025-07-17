Россия планирует "сточить" ВСУ за 50 дней: на самом ли деле Украине грозит новое наступление врага из 160 тысяч солдат

CNN сообщает о возможном усиленном летнем наступлении России в Украине с участием 160 тысяч военных. В то же время украинские эксперты и официальные представители опровергают эту цифру, объясняя реальную ситуацию на фронте. Фокус рассказывает об основных направлениях боевых действий и перспективах второй фазы наступательной кампании Кремля.

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Американское издание CNN, ссылаясь на анонимных украинских чиновников, утверждает, что через несколько дней или недель Россия перейдет к усиленному летнему наступлению. Враг привлечет на нем 160 тыс. военнослужащих. Издание также пишет, что армия РФ улучшила свои позиции вокруг трех украинских городов — Покровска, Константиновки и Купянска.

Кроме того, опрошенные CNN эксперты говорят, что Москва надеется "сточить" украинскую оборону за 50 дней, которые предоставил Путину Трамп.

160 тысяч военных РФ: ожидается ли новое наступление в Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отмечает, что информация о 160 тысячах российских военных, о которой сообщили неназванные украинские чиновники в материале CNN, вызывает вопросы. Он подчеркивает, что не понимает, откуда могла взяться эта цифра, поскольку такого количества сил и средств не наблюдается ни на территории России, ни в зоне боевых действий. По его мнению, концентрация такого количества войск на отдельном направлении или в целом по фронту маловероятна.

"Например, на Покровском направлении, которое является одним из самых горячих, сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. На других направлениях, таких как Новопавловское или Запорожское, количество сил значительно меньше — от 30 до 80 тысяч. В Запорожской области, сосредоточены подразделения, эквивалентные одной общевойсковой армии и двум дивизиям", — отметил Фокусу Коваленко.

Эксперт делает вывод, что сообщение о 160 тысячах российских солдат, вероятно, касается общего количества войск, которые уже находятся в зоне боевых действий, а не новой концентрации сил, передислоцированных из России. Он отмечает, что пока больших скоплений войск, которые бы свидетельствовали о подготовке к масштабному наступлению, не зафиксировано.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отрицает информацию о новом наступлении РФ. По его мнению, это лишь усиление российской оккупационной группировки в Украине.

"РФ и не прекращала наступлений, хватит уже играть информационно в эти "новые наступления". Менялась интенсивность, армию РФ останавливали Силы обороны, а все "новое" в медиа — это лишь вбрасывание дополнительных резервов в старое", — отметил у себя в Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации.

Новое наступление РФ в Украине: что известно о второй фазе летней наступательной кампании врага

Александр Коваленко подчеркивает, что сейчас началась вторая фаза летней наступательной кампании российских войск. Первая фаза, которая завершилась в конце июня — начале июля 2025 года, была провальной для противника.

"Она принесла лишь незначительные тактические успехи, не достигнув стратегических целей. После этого российские войска провели перегруппировку, что позволило частично восстановить боеспособность их подразделений на отдельных направлениях", — добавил эксперт.

Основное внимание во второй фазе, по прогнозам Коваленко, будет сосредоточено на трех ключевых направлениях:

Покровское направление. Это направление остается приоритетным для российских войск. Сейчас противник пытается обойти Покровск с севера, что меняет их предыдущую стратегию охвата города с запада, востока и юга. На этом направлении наблюдается обострение боевых действий, и российские войска имеют определенные продвижения, в частности с севера.

Константиновское направление. Ситуация здесь остается стабильно сложной, но более контролируемой, чем на Покровском или Новопавловском направлениях. Российские войска продолжают оказывать давление, но ВСУ удается сдерживать их попытки прорыва.

Новопавловское направление. Это направление вызывает особое беспокойство из-за проседания украинской обороны. ВСУ вынуждены отходить к реке Волчья, где следующий рубеж обороны будет сформирован вдоль правого берега реки. Российские войска активно действуют на этом участке, что делает его одной из самых горячих точек фронта.

"Итак, если ситуация на этом направлении в ближайшее время кардинально не изменится, противник, очевидно, таки сможет выйти к рекам Волчья и Соленая (административная граница с Днепропетровской областью) на достаточно широком фронте — от Александрограда до, собственно, Новопавловки", — добавляет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Летнее наступление РФ: что происходит на Харьковщине, Сумщине и Запорожской области

Кроме трех основных направлений, российские войска продолжают решать тактические задачи на других участках линии соприкосновения. В частности, активность наблюдается в Волчанске, Северске, на Лиманско-Купянской оси и в Запорожской области. Однако эти действия носят преимущественно тактический характер и не являются приоритетными для противника. Основной акцент российского командования сосредоточен на Покровском, Константиновском и Новопавловском направлениях, где противник пытается достичь прорыва.

"Российские войска изменили свою тактику после неудач первой фазы наступления. Если раньше они пытались охватить Покровск с нескольких сторон, то сейчас акцент сместился на продвижение с севера, что может свидетельствовать об адаптации к текущей ситуации на фронте. В то же время проседание обороны на Новопавловском направлении создает дополнительные вызовы для ВСУ, которые вынуждены перегруппировываться и укреплять позиции вдоль реки Волчья", — подытожил Коваленко.

Напомним, по мнению нардепа Виктории Гриб, Украине критически не хватает личного состава для продолжения войны, и даже западное оружие не компенсирует эту нехватку.

Также Фокус рассказал, что дроны ВСУ нанесли удар по Краснозаводскому химическому заводу под Москвой. Каковы последствия атаки и ее влияние на возможности РФ продолжать дроновый террор Украины.