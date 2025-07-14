Террор под вопросом: уменьшит ли удар ВСУ по Краснозаводскому заводу атаки по Украине

Дроны ВСУ нанесли удар по одному из ключевых предприятий российского ВПК — Краснозаводскому химическому заводу под Москвой. Целью стал цех, где изготавливали термобарические заряды для дронов-камикадзе "Шахед". Фокус выяснил последствия атаки и ее влияние на возможности РФ продолжать дроновый террор Украины.

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Дроны Вооруженных сил Украины атаковали Краснозаводской химический завод в Подмосковье, разрушив цех, где изготавливали термобарические заряды для дронов-камикадзе "Шахед". Спутниковые снимки зафиксировали значительные повреждения на территории завода.

Спутниковое фото Краснозаводского химзавода Фото: Telegram / КіберБорошно

OSINT-аналитики "Киберборошно" обнародовали спутниковое фото цеха — узкого ангара длиной 250 метров с серой крышей. На снимке видно поврежденный участок примерно 50 метров, где, судя по всему, исчезла часть производственного помещения. В заметке "Киберборошна" отмечается, что это был цех, где изготавливали и собирали взрывоопасные средства.

Завод расположен на северных окраинах Краснозаводска под Москвой.

Сама атака произошла в ночь на 7 июля 2025 года. Вечером 7 июля Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов Сил обороны на Краснозаводской химзавод.

Удар по Краснозаводскому химическому заводу РФ: последствия

По словам военного эксперта Романа Свитана, этот завод является ключевым объектом, где изготавливаются боевые части для дронов-камикадзе, в частности так называемые "Шахеды" или "Герань", оснащенные термобарическими зарядами. Такие боеприпасы, по словам эксперта, создают серьезные проблемы, особенно когда используются против гражданских объектов.

Свитан отметил, что термобарические заряды, которые применяются в дронах, имеют специфическое действие: они эффективны внутри помещений, что делает их фактически террористическим оружием.

"Когда беспилотник оснащается термобарическим зарядом, его использование направлено почти исключительно на гражданские объекты. На линии фронта такие заряды применялись раньше, но сейчас они преимущественно направляются в тыл, что является чистым актом террора", — пояснил он Фокусу.

По словам эксперта, задача уничтожения производства таких зарядов была поставлена с целью уменьшения террористической угрозы. Украинская разведка провела целеуказание, после чего была осуществлена попытка вывести из строя завод.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что кроме боевых для "Шахедов" на этом предприятии изготавливали боеприпасы, в частности термобарические заряды для ракетных установок ТОС-1А.

Также известно, что завод производит:

артиллерийские снаряды;

компоненты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и баллистических ракет;

сигнальные и осветительные средства, системы защиты летательных аппаратов, антитеррористические средства для Министерства обороны, МВД и других силовых структур РФ.

Завод выпускает миллионы пиротехнических изделий гражданского назначения ежегодно. Также сотрудничает с другими предприятиями военно-промышленного комплекса РФ, в частности с НПО "Искра", которое производит твердотопливные ракетные двигатели для стратегических ракетных комплексов.

Как атака на Подмосковье уменьшит удары "Шахедов" по Украине

Однако Свитан отметил, что уничтожить подобный объект, особенно с подземными цехами и конвейерами, с помощью беспилотников крайне сложно.

"Такие заводы часто имеют несколько подземных этажей, что делает их неуязвимыми для дронов. Для эффективного поражения нужны ракеты разной дальности, в зависимости от расположения объекта", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что хотя удар по заводу мог создать определенные трудности для производства, полностью остановить цикл изготовления боеприпасов беспилотниками невозможно.

"Можно говорить о временных проблемах, но не о полной остановке. Для этого нужны баллистические или крылатые ракеты с мощными боевыми частями, например, тандемными, которые способны пробивать подземные укрепления", — отметил Свитан.

Относительно влияния удара на уменьшение атак "Шахедами", эксперт высказал мнение, что уничтожение части производства в России может ограничить использование термобарических зарядов, но не повлияет на поставки подобных боеприпасов из Ирана.

Свитан подчеркнул, что термобарические заряды не используются в больших количествах, поскольку основная часть дроновых бомб поступает из Ирана. Таким образом, удар по Краснозаводскому заводу был направлен на уменьшение возможностей России изготавливать эти заряды самостоятельно, что может частично снизить террористическую угрозу для Украины.

В завершение эксперт отметил, что для эффективного уничтожения подобных объектов необходима координация разведки, точное целеуказание и использование мощных ракетных систем.

Краснозаводской химический завод после атаки: уменьшит ли он производство термобарических снарядов РФ

Олег Жданов считает, что влияние удара будет, но незначительное. Поскольку не каждое предприятие работает с такими специфическими взрывчатыми веществами, но уничтожение этого завода может временно уменьшить доступность именно термобарических зарядов. Однако эксперт отметил, что эффект от удара проявится только после исчерпания складских запасов таких боеприпасов.

"Наша разведка, к сожалению, не предоставляет точных данных об объемах складских запасов термобарических боеприпасов в России. Поэтому сложно прогнозировать, когда именно это повлияет на интенсивность атак", — говорит Фокусу Жданов.

Он также добавил, что в России есть как минимум три предприятия, которые занимаются производством "Шахедов", включая их окончательную сборку вместе с боевыми частями.

Таким образом, хотя удар по Краснозаводскому заводу может частично ограничить использование термобарических зарядов, общее количество атак дронами вряд ли значительно уменьшится.

"Если влияние и будет, то оно не будет критическим, ведь Россия имеет другие мощности для производства дронов и их боевых частей", — подытожил Жданов.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что такой удар сразу не снизит темпы производства российского вооружения, в частности БПЛА типа "Шахед". Поэтому упомянутый удар по Краснозаводскому заводу необходимо рассматривать в комплексе вместе с другими такими ударами, как лишь одну из составных частей снижения производства вооружения, и соответственно анализировать общую картину.

"Сейчас стратегически важным является именно снижение производственных мощностей противника, что включает удары по предприятиям, которые занимаются финальной сборкой дронов, а также по заводам, производящим критически важные компоненты для этих беспилотников. Собственно этими ударами украинское командование пытается нарушить производственную цепь и замедлить производство российских дронов", — говорит Фокусу Жмайло.

В частности, эксперт вспомнил, как Силы обороны Украины нанесли серию дроновых ударов по целям в глубине РФ. Был поражен Ижевский завод "Купол", где находилось производство БПЛА "Гарпия-1А" и "ВНИРР-Прогресс" — производство спутниковой навигации "Комета", которая используется в "Шахедах".

Напомним, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская утверждает, что в 2026 году украинские города могут оказаться под прицелом "дронов-убийц " — автономных БпЛА с элементами искусственного интеллекта, которые круглосуточно будут охотиться на людей.

Также Фокус сообщал, что производство ударных беспилотников в России увеличилось в 5,5 раза по сравнению с 2024 годом. Кроме того, россияне изменили тактику их применения.