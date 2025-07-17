Росія планує "сточити" ЗСУ за 50 днів: чи насправді Україні загрожує новий наступ ворога зі 160 тисяч солдатів

CNN повідомляє про можливий посилений літній наступ Росії в Україні за участю 160 тисяч військових. Водночас українські експерти та офіційні представники спростовують цю цифру, пояснюючи реальну ситуацію на фронті. Фокус розповідає про основні напрямки бойових дій і перспективи другої фази наступальної кампанії Кремля.

Related video

Американське видання CNN, посилаючись на анонімних українських чиновників, стверджує, що через кілька днів або тижнів Росія перейде до посиленого літнього наступу. Ворог залучить на ньому 160 тис. військовослужбовців. Видання також пише, що армія РФ покращила свої позиції навколо трьох українських міст — Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.

Крім того, опитані CNN експерти кажуть, що Москва сподівається "сточити" українську оборону за 50 днів, які надав Путіну Трамп.

160 тисяч військових РФ: чи очікується новий наступ в Україні

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначає, що інформація про 160 тисяч російських військових, про яку повідомили неназвані українські чиновники у матеріалі CNN, викликає запитання. Він підкреслює, що не розуміє, звідки могла взятися ця цифра, оскільки такої кількості сил та засобів не спостерігається ані на території Росії, ані в зоні бойових дій. На його думку, концентрація такої кількості військ на окремому напрямку чи загалом по фронту є малоймовірною.

"Наприклад, на Покровському напрямку, який є одним із найгарячіших, сконцентровано близько 100 тисяч російських військових. На інших напрямках, таких як Новопавлівський чи Запорізький, кількість сил значно менша — від 30 до 80 тисяч. У Запорізькій області, зосереджено підрозділи, еквівалентні одній загальновійськовій армії та двом дивізіям", — зазначив Фокусу Коваленко.

Експерт робить висновок, що повідомлення про 160 тисяч російських солдатів, ймовірно, стосується загальної кількості військ, які вже перебувають у зоні бойових дій, а не нової концентрації сил, передислокованих із Росії. Він наголошує, що наразі великих скупчень військ, які б свідчили про підготовку до масштабного наступу, не зафіксовано.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заперечує інформацію про новий наступ РФ. На його думку, це лише посилення російського окупаційного угрупування в Україні.

"РФ і не припиняла наступів, досить вже гратися інформаційно в ці "нові наступи". Змінювалася інтенсивність, армію РФ зупиняли Сили оборони, а все "нове" в медіа — це лише вкидання додаткових резервів у старе". — зазначив у себе в Telegram-каналі очільник Центру протидії дезінформації.

Новий наступ РФ в Україні: що відомо про другу фазу літньої наступальної кампанії ворога

Олександр Коваленко підкреслює, що наразі розпочалася друга фаза літньої наступальної кампанії російських військ. Перша фаза, яка завершилася наприкінці червня — початку липня 2025 року, була провальною для противника.

"Вона принесла лише незначні тактичні успіхи, не досягнувши стратегічних цілей. Після цього російські війська провели перегрупування, що дозволило частково відновити боєздатність їхніх підрозділів на окремих напрямках", — додав експерт.

Основна увага в другій фазі, за прогнозами Коваленка, буде зосереджена на трьох ключових напрямках:

Покровський напрямок. Цей напрямок залишається пріоритетним для російських військ. Зараз противник намагається обійти Покровськ із півночі, що змінює їхню попередню стратегію охоплення міста із заходу, сходу та півдня. На цьому напрямку спостерігається загострення бойових дій, і російські війська мають певні просування, зокрема з півночі.

Костянтинівський напрямок. Ситуація тут залишається стабільно складною, але більш контрольованою, ніж на Покровському чи Новопавлівському напрямках. Російські війська продовжують чинити тиск, але ЗСУ вдається стримувати їхні спроби прориву.

Новопавлівський напрямок. Цей напрямок викликає особливе занепокоєння через просідання української оборони. ЗСУ змушені відходити до річки Вовча, де наступний рубіж оборони буде сформовано вздовж правого берега річки. Російські війська активно діють на цій ділянці, що робить її однією з найгарячіших точок фронту.

"Отже, якщо ситуація на цьому напрямку найближчим часом кардинально не зміниться, противник, очевидно, таки зможе вийти до річок Вовча та Солона (адміністративний кордон з Дніпропетровською областю) на досить широкому фронті — від Олександрограда до, власне, Новопавлівки", — додає координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Літній наступ РФ: що відбувається на Харківщині, Сумщині та Запорізькій області

Окрім трьох основних напрямків, російські війська продовжують вирішувати тактичні завдання на інших ділянках лінії зіткнення. Зокрема, активність спостерігається у Вовчанську, Сіверську, на Лимансько-Куп'янській вісі та в Запорізькій області. Однак ці дії мають переважно тактичний характер і не є пріоритетними для противника. Основний акцент російського командування зосереджений на Покровському, Костянтинівському та Новопавлівському напрямках, де противник намагається досягти прориву.

"Російські війська змінили свою тактику після невдач першої фази наступу. Якщо раніше вони намагалися охопити Покровськ із кількох сторін, то зараз акцент змістився на просування з півночі, що може свідчити про адаптацію до поточної ситуації на фронті. Водночас просідання оборони на Новопавлівському напрямку створює додаткові виклики для ЗСУ, які змушені перегруповуватися та зміцнювати позиції вздовж річки Вовча", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, на думку нардепки Вікторії Гриб, Україні критично не вистачає особового складу для продовження війни, і навіть західна зброя не компенсує цю нестачу.

Також Фокус розповів, що дрони ЗСУ завдали удару по Краснозаводському хімічному заводу під Москвою. Які наслідки атаки та її вплив на можливості РФ продовжувати дроновий терор України.