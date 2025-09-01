Створився баланс сил: військовий пояснив, чому літній наступ РФ в Україні не вдався (відео)

Сили оборони України змогли створити противагу Збройним силам Російської Федерації, через що окупанти не можуть далі просуватися, пояснив військовий. На його думку, війна в Україні зайшла у глухий кут при нинішньому балансі сил.

Літній наступ Збройних сил Російської Федерації в Україні не приніс бажаного результату для президента РФ Володимира Путіна, а війна зайшла в глухий кут. Про це в інтерв’ю для "Фабрики новин" сказав ветеран російсько-української війни, волонтер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

Наступ РФ - коментар Милослава Гая про бої влітку 2025 року

Так, журналістка поцікавилася, чи можна вважати провальним так званий "літній наступ" РФ в Україні, і чи варто чекати якогось затишшя, або ж на нову активність на українському фронті.

"Ніякого затишшя на фронті немає. Була якась світова істерія і всі світові лідери від Орбана до Трампа говорили, що Росія має якісь успіхи, або може мати на фронті. Це було враження штучно створеної істерії. Як будь-яка людина, яка користується правилами формальної логіки, я можу сказати, що за роки повномасштабної війни Росія змогла досягти лише однієї цілі", — відзначив Гай.

За його словами, ця єдина реалізована мета — захоплення південного суходолу України до Криму. Інші з цілі Путіна, спецслужб РФ та ЗС РФ в Україні провалилися — зокрема зміна влади в Україні й приєднання України до нової союзної держави, вихід на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, створення так званої "буферної зони" у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Тим часом Мирослав Гай вважає, що зараз війна в Україні зайшла у глухий кут, оскільки при нинішньому балансі сил лінія фронту змінюється на тактичному рівні то в один бік, то в інший, але, великих змін на цьому етапі зараз не передбачається.

"Особливо, якщо баланс сил буде зберігатися. Мається на увазі те, що у нас зараз баланс в авіаційній компоненті. Росія переважає, але ми переважаємо у якості ППО. Росія переважає у кількості артилерійських пострілів, а ми переважаємо у якості артилерійських систем. Росія переважає у кількості дронів, а ми переважаємо в якості цих дронів. Росія переважає у кількості особового складу, а ми переважаємо у навченості особового складу", — сказав ветеран.

Він додав, що через такий баланс сил РФ не зможе далі просуватися, втім, це не говорить про те, що Україна зможе відвоювати Крим.

Літній наступ РФ — деталі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що заявлений Росією так званий "літній наступ" закінчився без особливих успіхів. За літо росіяни не змогли окупувати жодного великого населеного пункту, а втратили понад 90 тисяч солдатів.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає передчасними оцінками того, що літній наступ ЗС РФ в Україні провалився. За його словами, противник не відмовився від своїх стратегічних цілей і готує нові удари в найближчі місяці.

CNN повідомляло про можливий посилений літній наступ Росії в Україні за участю 160 тисяч військових. Водночас українські експерти та офіційні представники спростовують цю цифру, пояснюючи реальну ситуацію на фронті.