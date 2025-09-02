Літній наступ ЗС РФ: Гіркін назвав дії російської армії "ганьбою"

Колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін, який воював проти України з 2014 року, назвав дії російської армії поточного літа "ганьбою". Приводом для його заяви стало рішення Кабінету міністрів України дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

За словами Гіркіна, цей крок свідчить про те, що Збройні сили України не відчувають гострої нестачі живої сили і справляються зі своїми завданнями тими силами, які мають у своєму розпорядженні.

"Противнику нема потреби закликати такий вік, посилювати виїзний режим або навіть зберігати той виїзний режим, який був до цього", — написав він у листі, опублікованому в Telegram.

Єдиним досягненням Збройних сил РФ в Україні, на думку Гіркіна, нібито стало витіснення українських захисників із Часового Яру, який росіяни штурмували цілих 16 місяців.

"Це ганьба. Це клацання по носі нашим чудовим геніальним політикам, військовим керівникам та іншим геостратегам", — підкреслив Гіркін.

Наступ ЗС РФ — Гіркін про події в Часовому Яру

Наступ ЗС РФ — оцінки експертів

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що завдання літньої кампанії, поставлені російським командуванням, були провалені. Він підкреслив, що, незважаючи на спроби наступу, російська армія в основному спирається на піхотні штурми, що обмежує її можливості на фронті.

Таким чином протягом літа ЗС РФ так і не змогли захопити жодного великого міста, або досягти завдання оперативно-тактичного значення.

Ветеран російсько-української війни та офіцер ЗСУ Мирослав Гай з приводу російського наступу влітку 2025 року сказав, що він не приніс бажаного результату для президента РФ Володимира Путіна, а війна зайшла в глухий кут. Водночас за нинішнього балансу сил лінія фронту змінюється на тактичному рівні, але великих змін не передбачається.

Зі свого боку генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що говорити про повний провал літнього наступу Росії передчасно. За його словами, противник продовжує діяти в рамках двох пріоритетів: захоплення чотирьох українських областей і створення буферних зон у Харківській і Сумській областях.

"Якщо у ворога є ресурси й резерви, то не можна говорити про провал літнього наступу. Навпаки, з урахуванням перспектив залучення цих резервів, нам потрібно терміново розв'язувати питання мобілізації в Україні", — вважає Романенко.

Нагадаємо, 1 вересня військовий оглядач Олександр Коваленко підрахував площу, яку ЗС РФ окупували під час літнього наступу.