Возможен ли Курск-2: в ВСУ откликнулись на идею Трампа о новом наступлении

Вооруженные силы Украины самостоятельно будут решать, начинать ли новое наступление, при этом не оглядываясь на мнение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по этому вопросу, пояснил украинский военный. Вполне возможно, что есть ресурсы для прорыва на 10-15 км, а для большего — нужно обратить внимание на другие вопросы.

Трамп высказался относительно принятия какого-то важного решения в контексте нового наступления ВСУ, но может идти речь о "стандартных понтах", сказал военный и соучредителем Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН. Впрочем, США могут помочь реальными вещами, а не словами. Кроме ракет Tomahawk, ВСУ нужны средства ПВО, которые противодействовали бы самолетам с КАБами на линии фронта, и большое количество ракет HIMARS, которые "проломят позиции россиян на определенном участке".

Луценко пояснил, что и ВСУ, и ВС РФ на данном этапе войны вполне могут иметь резервы, которые бросят в бой при необходимости. С этой точки зрения украинская армия могла бы устроить что-то похожее на прорыв в Курской области и пройти вглубь российских укреплений на 10-15 км. По его мнению, от командующего ВСУ Александра Сырского можно ожидать, что он придумает "интересную операцию".

"Могли бы быть в Украине потенциальные ресурсы, чтобы смоделировать какой-то неожиданный Курск-2, условно говоря, на 10-15 километров, — я думаю, что да, что такое может быть", — сказал он.

В то же время, чтобы провести серьезное наступление, нужно потратить много времени на планирование, создать сильную штурмовую группировку. Есть вероятность, что такая работа "где-то проведена", сказал военный. В то же время, отмечается, что было бы неплохо улучшить мобилизацию и набрать 100-150 тыс. солдат. В таком случае смогут заменить людей на передней линии и создать "ударный кулак".

"Гипотетически, Украинское государство на сегодня способно с помощью Генштаба или с помощью каких-то других механизмов аккумулировать необходимый ресурс для подобного наступления, потому что это уже раз ей удалось", — подытожил Луценко.

Наступление ВСУ — детали

Отметим, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о возможности нового наступления ВСУ. По словам главы Белого дома, чтобы это произошло Украина хотела бы получить больше различного оружия, в частности, — и ракеты "Томагавк", которых много на складах Пентагона.

В течение почти четырех лет войны состоялось, ориентировочно, три наступления ВСУ.

Первое наступление ВСУ состоялось осенью 2022 года. Силам обороны удалось освободить правобережье Херсонской области и часть Харьковщины.

Второе наступление — начало лета 2023 года. В июне россияне взорвали Каховскую ГЭС, а украинские подразделения попытались продвинуться от Запорожья в сторону Токмака, Мелитополя и Мариуполя.

Третье наступление произошло летом 2024 года: бригады ВСУ прорвали границу в Курской области, взяли под контроль Суджу и дошли почти до Курска и Курчатовской АЭС.

Напоминаем, военнослужащий ВСУ рассказал о ситуации в Купянске и объяснил, идет ли речь о полной оккупации населенного пункта. Между тем бойцы 1 корпуса НГУ рассказали тактику боев под Добропольем и Покровском, которая помогла остановить прорыв ВС РФ.