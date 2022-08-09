Наступление на Херсон уже идет, а все публичные заявления были частью ИПСО против ВС РФ, — ОП

Михаил Подоляк отметил, что контратаки ВСУ ведутся не большими колонами техники, как у россиян, а по тактике "порхать как бабочка и жалить как пчела".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что все публичные заявления о наступлении ВСУ на Херсон были, в частности, информационно-психологической операцией (ИПСО) против российской армии. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПСО", — сказал Подоляк

По его словам, цель этой ИПСО — деморализировать россиян и дать понять, что Херсонское направление будет постоянно "территорией огня".

Однако Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление украинских войск в сторону Херсона уже постепенно происходит. Советник главы ОП рассказал, что тактика украинской армии отличается от российской. По его словам, контратаки ведутся не большими колонами техники, как у россиян, а по тактике "порхать как бабочка и жалить как пчела".

Он назвал действия ВСУ "креативной войной", ее цель — нанести максимальный урон тыловому обеспечению ВС РФ, уничтожать базы с топливом, боекомплекты, оперативно-тактические штабы.

"Контрнаступления — это постоянно, как у Мухаммеда Али, "порхать как бабочка и жалить как пчела". Это мы и делаем. Это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил", — заявил Подоляк.

Политик добавил, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы попробовать переломить ход войны. Однако Украине принципиально важно освободить Херсон из российской оккупации.

Напомним, 6 августа британская разведка сообщала, что российско-украинская война переходит в новую фазу и перемещается на юг Украины. Туда Россия перебрасывает свою технику из Донбасса. Самые тяжелые бои, вероятно, будут происходить на линии фронта, длиной в 350 км — от Запорожья до Херсона.

По информации издания The Times, Россия перебросила на юг Украины 25 тысяч военных с целью окружить Николаев. По информации журналистов, на западном берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится 10 тысяч российских военных.