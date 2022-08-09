Наступ на Херсон уже йде, а всі публічні заяви були частиною ІПСО проти ЗС РФ, — ОП

Михайло Подоляк зазначив, що контратаки ЗСУ ведуться не великими колонами техніки, як у росіян, а за тактикою "пурхати як метелик і жалити як бджола".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що всі публічні заяви про наступ ЗСУ на Херсонщині були, зокрема, інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) проти російської армії. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Чи була це ІПСО? Безумовно, сьогодні всі публічні коментарі — це частина ІПСО", — сказав Подоляк

За його словами, мета цієї ІПСО — деморалізувати росіян і дати зрозуміти, що Херсонський напрямок буде постійно "територією вогню".

Однак Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ українських військ у бік Херсона вже поступово відбувається. Радник голови ОП розповів, що тактика української армії відрізняється від російської. За його словами, контратаки ведуться не великими колонами техніки, як у росіян, а за тактикою "пурхати як метелик і жалити як бджола".

Він назвав дії ЗСУ "креативною війною", її мета — завдати максимальної шкоди тиловому забезпеченню ЗС РФ, знищувати бази з паливом, боєкомплекти, оперативно-тактичні штаби.

"Контрнаступ — це постійно, як у Мухаммеда Алі, "пурхати як метелик і жалити як бджола". Це ми й робимо. Це просто фантастична тактика наших Збройних сил", — заявив Подоляк.

Політик додав, що Росія має достатньо ресурсів, щоб спробувати зламати хід війни. Однак Україні принципово важливо звільнити Херсон із російської окупації.

Нагадаємо, 6 серпня британська розвідка повідомляла, що російсько-українська війна переходить у нову фазу і переміщається на південь України. Туди Росія перекидає свою техніку із Донбасу. Найважчі бої, ймовірно, відбуватимуться на лінії фронту, завдовжки 350 км — від Запоріжжя до Херсона.

За інформацією видання The Times, Росія перекинула на південь України 25 тисяч військових із метою оточити Миколаїв. За інформацією журналістів, на західному березі Дніпра на Херсонщині зараз перебуває 10 тисяч російських військових.