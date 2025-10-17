Чи можливий Курськ-2: в ЗСУ відгукнулись на ідею Трампа про новий наступ

Збройні сили України самостійно вирішуватимуть, чи починати новий наступ, при цьому не оглядаючись на думку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо цього питання, пояснив український військовий. Цілком можливо, що є ресурси для прориву на 10-15 км, а для більшого — потрібно звернути увагу на інші питання.

Трамп висловився щодо прийняття якогось важливого рішення у контексті нового наступ ЗСУ, але може іти мова про "стандартні понти", сказав військовий та співзасновником Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в інтерв'ю УНІАН. Втім, США можуть допомогти реальними речами, а не словами. Крім ракет Tomahawk, ЗСУ потрібні засоби ППО, які протидіяли літакам з КАБами на лінії фронту, та велика кількість ракет HIMARS, які "проламають позиції росіян на певній ділянці".

Луценко пояснив, що і ЗСУ, і ЗС РФ на даному етапі війни цілком можуть мати резерви, які кинуть у бій при потребі. З цієї точки зору українська армія могла б влаштувати щось схоже на прорив в Курській області та пройти вглиб російських укріплень на 10-15 км. На його думку, від командувача ЗСУ Олександра Сирського можна очікувати, що він вигадає "цікаву операцію".

"Чи могли б бути в Україні потенційні ресурси, щоб змоделювати якийсь несподіваний Курськ-2, умовно кажучи, на 10-15 кілометрів, — я думаю, що так, що таке може бути", — сказав він.

Водночас, щоб провести серйозний наступ, потрібно витратити багато часу на планування, створити сильне штурмове угрупування. Є ймовірність, що така робота "десь проведена", сказав військовий. Водночас, зауважується, що було б непогано покращити мобілізацію та набрати 100-150 тис. солдатів. У такому випадку зможуть замінити людей на передній лінії і створити "ударний кулак".

"Гіпотетично, Українська держава на сьогодні здатна з допомогою Генштабу чи з допомогою якихось інших механізмів акумулювати необхідний ресурс для подібного наступу, бо це вже раз їй вдалося", — підсумував Луценко.

Зазначимо, у жовтні президент США Дональд Трамп заявив про можливість нового наступу ЗСУ. Зі слів глави Білого дому, щоб це сталось Україна хотіла б отримати більше різної зброї, зокрема, — і ракети "Томагавк", яких є багато на складах Пентагону.

Протягом майже чотирьох років війни відбулось, орієнтовно, три наступи ЗСУ.

Перший наступ ЗСУ відбувся восени 2022 року. Силам оборони вдалось звільнити правобережжя Херсонської області та частину Харківщини.

Другий наступ — початок літа 2023. У червні росіяни підірвали Каховську ГЕС, а українські підрозділи спробували просунутись від Запоріжжя у бік Токмака, Мелітополя та Маріуполя.

Третій наступ стався влітку 2024 року: бригади ЗСУ прорвали кордон в Курській області, взяли під контроль Суджу та дійшли майже до Курська та Курчатовської АЕС.

Нагадуємо, військовослужбовець ЗСУ розповів про ситуацію в Куп'янську та пояснив, чи ідеться про повну окупацію населеного пункту. Тим часом бійці 1 корпусу НГУ розповіли тактику боїв під Добропіллям та Покровськом, яка допомогла спинити прорив ЗС РФ.