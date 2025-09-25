ЗСУ готують наступ: про що саме говорить Білий дім та що це означає насправді

Напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським Дональду Трампу нібито розкрили деталі українського контрнаступу. Разом з тим, риторика президента США змінюється — від сумнівів до визнання шансів на деокупацію. Фокус розбирався, чи означає це реальний перелом у війні, чи лише політичний сигнал Москві.

Президента США Дональда Трампа поінформували про запланований український контрнаступ, який потребує підтримки американської розвідки, напередодні його зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це 24 вересня повідомило The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Американські чиновники, зокрема Кіт Келлог і Майк Волтц, доповіли Трампу про ситуацію на фронті, зазначивши, що російська армія не досягла значного прогресу.

Наступ ЗСУ: чому заговорили про це зараз

Військовий експерт Дмитро Снегирьов наголошує на важливості інформаційної тиші під час планування та проведення українських контрнаступальних операцій. Попередній досвід невдалого контрнаступу в Запорізькій області, коли численні коментатори, які позиціонували себе як експерти, активно розкривали можливі напрямки ударів, дозволив росіянам підготувати глибоко ешелоновану оборону. Це нівелювало шанси України на прорив. Тож розголошення планів Генштабу чи напрямків наступу може зіграти на руку ворогу, і таких помилок слід уникати.

Снегирьов зазначає, що публічні заяви про можливий контрнаступ, наприклад, від президента, можуть бути частиною контрольованого витоку інформації.

"Такі дії мають на меті створення політичного та інформаційного тиску на Росію, а також демонстрацію партнерам спроможності України не лише оборонятися, а й проводити наступальні операції. Наприклад, успішні дії на Добропільському та Покровському напрямках, де було звільнено сім населених пунктів і відвойовано близько 200 квадратних кілометрів, стали прикладом таких можливостей. Ці території, включно з так званою «сірою зоною», де немає російської присутності, свідчать про ефективність українських сил", — каже Фокусу експерт.

Контрнаступальні операції на Донецькому та Сумському напрямках, за словами експерта, демонструють наявність у ЗСУ оперативних резервів, засобів ураження та розуміння ситуації. Наприклад, на Покровському напрямку було досягнуто значних тактичних успіхів, які підкреслили здатність України контратакувати. Ці дії також вплинули на міжнародну риторику: навіть Дональд Трамп, зауваживши успіхи України, почав говорити про можливість деокупації тимчасово втрачених територій.

Які констрнаступальні дії може проводити ЗСУ у 2025 році

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук детально пояснює, що контрнаступальні операції ЗСУ мають різний масштаб і характер. Він розрізняє три рівні військових операцій: стратегічні, оперативні та тактичні. Стратегічні операції охоплюють масштабні дії на великій території, оперативні — дії на рівні армій чи корпусів, а тактичні обмежуються локальними завданнями. Лакійчук наводить приклад російської стратегічної наступальної операції на сході України, яка триває вже півроку, але не досягає значних успіхів.

"На відміну від цього, на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Камʼянського та Оріхова, ведуться тактичні бої. Українські сили проводили там тактичні контрнаступи, які мали локальний характер. Подібні дії не слід плутати зі стратегічними операціями, про які часто говорять у медіа. Наприклад, заяви президента Зеленського та головнокомандувача Сирського про контрнаступ на північ від Покровська стосуються оперативно-тактичного рівня, а не стратегічного. Ці операції проводяться на рівні окремих армій чи корпусів, де, наприклад, українські корпуси протистоять російській 51-й армії", — додає Фокусу експерт.

Лакійчук підкреслює, що контрнаступальні операції ЗСУ можуть відбуватися в будь-якому місці вздовж лінії фронту та мати різний масштаб. Це нормальна практика в умовах війни, коли українські сили активно реагують на дії противника. Проте важливо уникати перебільшень: контрнаступ не означає масштабний наступ по всьому фронту. Експерт застерігає від хибного сприйняття, коли будь-які локальні дії називають "стратегічним наступом".

Експерт акцентує, що стабільна розвідувальна підтримка від партнерів є критично важливою для успіху українських операцій. Перебої в наданні інформації, як це траплялося раніше, можуть мати серйозні наслідки, тому Україна прагне гарантій від партнерів. Він закликає до чіткого розуміння цих процесів і уникнення надмірного ажіотажу навколо заяв про контрнаступи, щоб не створювати хибних очікувань.

