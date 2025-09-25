ВСУ готовят наступление: о чем именно говорит Белый дом и что это значит на самом деле

Накануне встречи с Владимиром Зеленским Дональду Трампу якобы раскрыли детали украинского контрнаступления. Вместе с тем, риторика президента США меняется — от сомнений до признания шансов на деоккупацию. Фокус разбирался, означает ли это реальный перелом в войне, или только политический сигнал Москве.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о запланированном украинском контрнаступлении, которое нуждается в поддержке американской разведки, накануне его встречи с Владимиром Зеленским. Об этом 24 сентября сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Американские чиновники, в частности Кит Келлог и Майк Волтц, доложили Трампу о ситуации на фронте, отметив, что российская армия не достигла значительного прогресса.

Наступление ВСУ: почему заговорили об этом сейчас

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает важность информационной тишины при планировании и проведении украинских контрнаступательных операций. Предыдущий опыт неудачного контрнаступления в Запорожской области, когда многочисленные комментаторы, которые позиционировали себя как эксперты, активно раскрывали возможные направления ударов, позволил россиянам подготовить глубоко эшелонированную оборону. Это нивелировало шансы Украины на прорыв. Поэтому разглашение планов Генштаба или направлений наступления может сыграть на руку врагу, и таких ошибок следует избегать.

Снегирев отмечает, что публичные заявления о возможном контрнаступлении, например, от президента, могут быть частью контролируемой утечки информации.

"Такие действия имеют целью создание политического и информационного давления на Россию, а также демонстрацию партнерам способности Украины не только обороняться, но и проводить наступательные операции. Например, успешные действия на Добропольском и Покровском направлениях, где было освобождено семь населенных пунктов и отвоевано около 200 квадратных километров, стали примером таких возможностей. Эти территории, включая так называемую "серую зону", где нет российского присутствия, свидетельствуют об эффективности украинских сил", — говорит Фокусу эксперт.

Контрнаступательные операции на Донецком и Сумском направлениях, по словам эксперта, демонстрируют наличие у ВСУ оперативных резервов, средств поражения и понимания ситуации. Например, на Покровском направлении были достигнуты значительные тактические успехи, которые подчеркнули способность Украины контратаковать. Эти действия также повлияли на международную риторику: даже Дональд Трамп, заметив успехи Украины, начал говорить о возможности деоккупации временно утраченных территорий.

Какие констрнаступательные действия может проводить ВСУ в 2025 году

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук подробно объясняет, что контрнаступательные операции ВСУ имеют разный масштаб и характер. Он различает три уровня военных операций: стратегические, оперативные и тактические. Стратегические операции охватывают масштабные действия на большой территории, оперативные — действия на уровне армий или корпусов, а тактические ограничиваются локальными задачами. Лакийчук приводит пример российской стратегической наступательной операции на востоке Украины, которая длится уже полгода, но не достигает значительных успехов.

"В отличие от этого, на Запорожском направлении, в частности в районе Каменского и Орехова, ведутся тактические бои. Украинские силы проводили там тактические контрнаступления, которые имели локальный характер. Подобные действия не следует путать со стратегическими операциями, о которых часто говорят в медиа. Например, заявления президента Зеленского и главнокомандующего Сирского о контрнаступлении к северу от Покровска касаются оперативно-тактического уровня, а не стратегического. Эти операции проводятся на уровне отдельных армий или корпусов, где, например, украинские корпуса противостоят российской 51-й армии", — добавляет Фокусу эксперт.

Лакийчук подчеркивает, что контрнаступательные операции ВСУ могут происходить в любом месте вдоль линии фронта и иметь разный масштаб. Это нормальная практика в условиях войны, когда украинские силы активно реагируют на действия противника. Однако важно избегать преувеличений: контрнаступление не означает масштабное наступление по всему фронту. Эксперт предостерегает от ложного восприятия, когда любые локальные действия называют "стратегическим наступлением".

Эксперт акцентирует, что стабильная разведывательная поддержка от партнеров является критически важной для успеха украинских операций. Перебои в предоставлении информации, как это случалось ранее, могут иметь серьезные последствия, поэтому Украина стремится к гарантиям от партнеров. Он призывает к четкому пониманию этих процессов и избежанию чрезмерного ажиотажа вокруг заявлений о контрнаступлениях, чтобы не создавать ложных ожиданий.

Напомним, администрация Трампа меняет риторику относительно войны в Украине: от призывов к быстрому прекращению боевых действий до заявлений о давлении на Россию. Вице-президент Джей Ди Вэнс говорит о "нетерпеливости Трампа к Кремлю".

