Від Оріхова – через Токмак – на Мелітополь. Як триває контрнаступ ЗСУ

Українські частини з кращим озброєнням намагалися швидко прорвати російські оборонні рубежі на півдні, однак через нестачу координації та численні мінні поля початкові плани не реалізувалися. Але Україна змогла адаптуватися і змінила тактику. Наступ набирає обертів, і багато що ще під питанням, але три місяці, що минули з моменту початку операції, дають можливість підбити проміжні підсумки.

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4 червня розпочався довгоочікуваний наступ українських військ. Операція стала перевіркою рішучості та здатності України до адаптації. Попри жорсткий опір, українські війська домоглися стабільних успіхів у боях з окопним противником. Основні зусилля України спрямовані на просування від Оріхова з метою прориву на південь через Токмак і, в ідеалі, на Мелітополь. У разі успіху це призведе до розриву російських ліній уздовж Чорноморського узбережжя і поставить під загрозу шляхи постачання з Криму.

Другорядна наступальна операція на Велику Новосілку, ймовірно, націлена на Бердянськ, також розташований на узбережжі.

Третя – підтримуюча наступальна операція на флангах Бахмута на півночі. Україна домоглася тут успіху, потіснивши кілька російських повітряно-десантних підрозділів.

Наступ набирає обертів, і багато що досі під питанням, але три місяці, що минули з моменту початку операції, дають можливість підбити проміжні підсумки.

Фокус переклав великий матеріал військових аналітиків Майкла Кофмана і Роба Лі про українську наступальну кампанію. Це перша з двох частин.

Війна перетворилася на битви в посадках, причому зрушення в лінії фронту часто обчислюються сотнями метрів. Артилерійський вогонь і безпілотники домінують на полі бою, а невеликі групи піхотинців просуваються через щільні мінні поля, поле за полем, дерево за деревом. За визнанням президента Володимира Зеленського і тепер уже колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова, просування йде повільно і нерегулярно. Однак останні успіхи України свідчать про те, що вона з часом послаблює російську оборону, використовуючи перевагу у вогневих засобах і далекобійній високоточній зброї, аби постійно відтісняти російські війська з їхніх оборонних позицій. Проте для досягнення своїх цілей Україні необхідно як прорвати російські рубежі, так і розвинути цей успіх. Багато що може вирішитися найближчими тижнями.

Останні успіхи України свідчать про те, що наступ з часом послаблює російську оборону, використовуючи перевагу у вогневих засобах і далекобійній високоточній зброї

Як передбачали ми та інші аналітики, така операція буде важкою і дорогою. Не маючи переваги в повітрі, вирішальної вогневої переваги та обмежених можливостей для прориву російських рубежів, будь-яка армія зіштовхнулася би з подібними труднощами. Особливо це стосується сил, які встигли закріпитися і підготувати багатошарову оборону з мінними полями та укріпленнями. Українські військові змінили тактику: від початкової спроби прорвати російські позиції механізованим штурмом до більш звичного підходу з поступовими успіхами. Згодом такий підхід може дати результат, і в минулому він уже спрацьовував для українських збройних сил, але кожна битва має свій власний контекст із різними умовами, географією та діючими силами.

Україні необхідно більше засобів ППО, розмінування та інших подібних можливостей. Допомога Заходу за останні 18 місяців одночасно скувала можливості України, внаслідок чого доволі сирі підрозділи змушені протистояти добре підготовленим силам оборони без підтримки з повітря. Однак проблеми, пов'язані з цим, зумовлені не тільки нестачею можливостей і потенціалу. Українські військові, як і раніше, зазнають труднощів із масштабуванням наступальних операцій і проведенням загальновійськових операцій на рівні батальйону і вище, а більшість атак проводять на рівні взводу або роти. Ці питання необхідно вирішувати в межах західних навчальних програм, про що ми говорили з нашими колегами в різних випусках подкастів War on the Rocks і Russia Contigency.

Єдиної відповіді на виклики, що стоять перед Україною, не існує. Проблема не може бути зведена до нестачі західної тактичної авіації. Більш важливими факторами залишаються боєприпаси, навчання, забезпечення необхідними засобами та ефективне управління ресурсами в умовах війни на виснаження. Війна вимагає регулярної адаптації, оскільки небагато планів витримують контакт із противником, але процес адаптації однаковою мірою вимагає виявлення того, що спрацювало, а що ні. Здатність відкрито обговорювати ці проблеми (що, на наш погляд, не передбачає витоків у газети через завісу анонімності) – ось що відрізняє успішну армію від російської, яка часто фальсифікує успіхи і приховує погані новини. Справді, погане розуміння того, як воюють українські військові, а також оперативної обстановки загалом, може призвести до хибних очікувань, хибних порад і несправедливої критики в офіційних колах Заходу.

Літній наступ українських військ зводиться до того, щоб із часом з'ясувати, у кого зі сторін більше резервів і хто краще розпорядиться своєю бойовою міццю в затяжній сутичці. Вашингтон повинен підтримати обраний Києвом підхід, який передбачає забезпечення боєприпасами для інтенсивної боротьби, надання необхідних далекобійних систем і допоміжних засобів. Однак при цьому слід винести уроки з цього досвіду, вирішуючи такі довгострокові завдання, як підготовка кадрів, надання допомоги Україні в удосконаленні її спроможності проводити масштабні операції і перехід до використання західної авіації разом із відповідними організаційними змінами для забезпечення її ефективності. Для західних країн також дуже важливо винести правильні уроки з розвитку та ефективності нових українських бригад, щоб поліпшити майбутні зусилля з їхньої підготовки. Деталі, обговорювані в цій статті, ґрунтуються на відкритих джерелах і наших власних польових дослідженнях в Україні та не розкривають секретних даних про поточні операції.

Стан справ

До теперішнього часу наступ проходив фазу формування — початкового прориву, за яким ішов тривалий період опору з нерегулярними успіхами, що призвело до поліпшення ситуації в останні тижні, коли обидві сторони були змушені все більше використовувати свої резерви. Напередодні наступу Україна протягом кількох тижнів проводила операції з формування умов для наступу, включно з ударами по російському командуванню і управлінню за допомогою крилатих ракет Storm Shadow, рейдами в Бєлгородську область і різними диверсіями. Ці заходи були покликані послабити здатність Росії до оборони і змусити її переспрямувати сили в бік від основного удару України. Початкова вісь наступу почалася з локального контрнаступу в районі Бахмута в середині травня, покликаного відтягнути на себе російські сили, чинячи постійний тиск на фланги. Потім українські частини зробили спробу наступу по осі Великої Новосілки на півдні, після чого перейшли в наступ від Оріхова далі на захід у Запорізькій області.

Українські війська домоглися успіхів на флангах Бахмута, але початкове просування вздовж головної осі на півдні виявилося не таким успішним, як очікувалося. На другому тижні Україні вдалося захопити низку міст на південь від Великої Новосілки, але після цього просування уповільнилося. Головна вісь просування в цьому наступі, очолювана 47-ю механізованою бригадою на південь від Оріхового в напрямку Роботине, також застопорилася на самому початку. Більшість успіхів було досягнуто на першій лінії російської оборони, але саме тут російські війська зосередили свої оборонні зусилля. У результаті наступу українських військ утворився злам, який постійно розширюється. На момент написання статті українські війська послабили російські підрозділи, що обороняються, і, судячи з усього, прорвали головну оборонну лінію в районі Вербового, але подробиці оцінювати поки рано. Українські війська нещодавно звільнили Роботине і просунулися на схід від нього, що означає просування приблизно на десять кілометрів з початку наступу. Аналогічне просування відбулося і на найвіддаленішій ділянці по осі Великої Новосілки.

Загальні успіхи України за трьома напрямками контрнаступу (карта Натана Русера, складена на основі даних DeepState, відомого українського джерела OSINT)

Початковий план України, мабуть, полягав у тому, щоб просуватися кількома осями з метою виявлення слабких місць, які могли б показати найкраще місце для прориву головного оборонного пояса Росії. Тому цілком імовірно, що Україна прагнула змусити Росію прийняти рішення про перекидання резервів до лінії фронту, тим самим знизивши здатність російських військових відреагувати на прорив. Замість єдиної основної операції кампанію було розділено на кілька фронтів, щоб створити для противника дилему.

П'ять із перших дев'яти нових бригад, навчених і оснащених НАТО, були задіяні на початку наступу. 47-та і 33-тя механізовані бригади наступали на південь від осі Оріхова у складі 9-го корпусу, а 37-та бригада морської піхоти, 31-ша і 23-тя механізовані бригади вели бої вздовж осі Великої Новосілки. Їх підтримували вже сформовані і більш досвідчені частини, що билися поруч із ними. На Великій Новосілці підтримували частини 68-ї єгерської бригади, 35-ї і 36-ї бригад морської піхоти, а також 120-та, 110-та і 129-та бригади територіальної оборони. Уздовж осі Оріхова до складу підтримуючих підрозділів входили 15-та бригада Національної гвардії, 128-та гірничо-штурмова і 65-та механізована бригади. Судячи з усього, за початковим задумом Києва, 9-й корпус мав швидко просунутися до першої лінії оборони на південь від Оріхового, а другий ешелон (10-й корпус) прорвати, а потім відпрацювати за допомогою оперативної групи резервних бригад. До складу резерву увійшли наявні та новосформовані аеромобільні та десантно-штурмові бригади, такі як 46-та і 82-га.

Україна перекинула на схід частини інших бригад, які пройшли західну підготовку. Серед них 22-га механізована бригада під Бахмутом, 32-га механізована бригада на Куп'янському фронті і 21-ша механізована бригада на Кремінній. Судячи з усього, ці три бригади не входили до складу перших дев'яти нових бригад, що може пояснити, чому їх спрямували не на головну вісь на півдні, а на підтримку вісі в Бахмуті та на оборону фронту Кремінна-Сватове в Луганській області. Останнім часом у районі Сватового і на осі Великої Новосілки були задіяні підрозділи 43-ї механізованої бригади і 38-ї бригади морської піхоти відповідно.

Більша частина боїв усередині звільнених Україною міст досі велася більш досвідченими бригадами, за винятком 47-ї механізованої бригади і нещодавно сформованої 82-ї штурмової бригади. Аналогічний прогрес спостерігається і на бахмутському напрямку, де задіяні більш досвідчені українські частини, які не мають нової західної техніки, такі як 24-та і 28-та механізовані бригади, 3-тя, 5-та і 92-га штурмові та 80-та десантно-штурмова бригади. Ба більше, схоже, що деякі з нових бригад були використані для заміни частин досвідчених бригад на фронті Кремінна-Сватове, щоб використовувати їх у районі Бахмута. Українські сили спеціальних операцій також підтримують наступ, штурмуючи російські траншеї і використовуючи безпілотники для виявлення і знищення цілей. У наступі на Роботине брали участь підрозділи 73-го Центру спеціальних операцій ВМС України, а в районі Бахмута, за наявними даними, продовжують діяти групи 3-го і 8-го полків спеціального призначення.

Карта українських успіхів на флангах Бахмута і в районі Соледара (карта Натана Русера, складена на основі даних DeepState, відомого українського джерела OSINT)

Хоча неможливо точно визначити, який відсоток бойової потужності було задіяно, наразі більшість українських бригад, які мали брати участь у наступі, включно з резервними підрозділами штурмової авіації, так чи інакше беруть участь у бойових діях. Неясно, чи перекидає Україна додаткові сили з інших фронтів, хоча деякі останні повідомлення говорять про те, що це може бути саме так. Росія також перекинула до Херсона стратегічні резерви, зокрема 7-ту гвардійську гірничо-штурмову і 76-ту гвардійську штурмову авіаційні дивізії, а також частини оперативної групи "Дніпро".

Важкий старт

Україна, ймовірно, має в своєму розпорядженні більш потужні бойові сили для продовження наступу, але на самому початку операції були задіяні найпотужніші підрозділи, і первісна атака була не просто розвідкою або зондуванням, а скоріше цілеспрямованою спробою швидкого прориву передових позицій Росії. Дійсно, 47-та механізована бригада 9-го корпусу, мабуть, краще за всі нові бригади оснащена бойовими машинами піхоти Bradley M2A2. На знімках також видно, що в перших атаках бригади брали участь танки Leopard 2A6, а також дефіцитні протимінні машини Leopard 2R і Wisent, що свідчить про те, що вісь Оріхова була пріоритетною, а не просто зондувальною акцією, що відволікає.

47-та механізована бригада 9-го корпусу, мабуть, краще за всі нові бригади оснащена бойовими машинами піхоти Bradley M2A2. На знімках також видно, що в перших атаках бригади брали участь танки Leopard 2A6

Під час першого штурму виникло безліч проблем із плануванням, розвідкою і координацією дій, які широко висвітлювалися в пресі. Однак, розглядаючи їх, важливо зазначити, що з подібними проблемами зіткнулася б будь-яка західна армія, вимушена використовувати підрозділи, які пройшли підготовку всього за кілька місяців.

Один з українських підрозділів зіткнувся з проблемами, через які йому довелося на кілька годин запізнитися до початку штурму. У результаті підрозділ перейшов у наступ уже після того, як було відкрито основний вогонь артилерії, що зробило його штурмові підрозділи вразливими перед не пригніченою російською артилерією і протитанковими керованими ракетами. Наступ мав відбуватися під покровом темряви, але почався ближче до світанку, що звело нанівець переваги західної бронетехніки, яка має чудові можливості нічного бачення. Інший український підрозділ прийняв дружні флангові підрозділи за лінію російських військ і в плутанині вступив у бій із ними. Ще одна група дезорієнтувалася в нічний час, збившись у стрій, що зробило їх уразливими для вогню російської артилерії і протитанкових керованих ракет. У деяких випадках машини нових бригад могли нарватися на міни, встановлені підрозділами, через лінії яких вони мали пройти, або відхилитися від смуг, розчищених машинами розмінування. Ці проблеми були характерні не для всього наступу в цілому, а для нових бригад на його початку.

Деякі коментатори вважали, що початковий наступ не є основним, і через три місяці деякі все ще характеризують наступ як такий, що перебуває на "ранній стадії". Це свідчить про проблему нерозуміння того, як зазвичай діють українські війська. Українська бригада в наступі на практиці часто являє собою дві або три наступальні роти, посилені бронетехнікою, і елементи підтримки. Посилена рота або ротна тактична група є основним елементом атаки. Але і в цьому випадку координація дій ускладнена і загрожує збоями, що і продемонстрував початковий наступ. Для планування такого роду дій потрібна ціла бригада. Значне збільшення масштабу є проблемою для українських військ, особливо для нових бригад, які не мають достатнього досвіду і підготовки командного складу. Під час першого штурму була спроба прориву, але вона не увінчалася успіхом.

Наприклад, у районі Бахмута в багатьох механізованих атаках беруть участь від одного до двох відділень, підтримуваних двома танками. За даними наших польових досліджень, українські танкові підрозділи рідко об'єднуються в роти через ризик втратити відразу багато танків. Танкові битви відбуваються рідко. Більшість часу танки проводять, підтримуючи піхоту і ведучи неприцільний вогонь. Як правило, вони діють парами або взводами, підтримуючи атаки піхоти. Наступ в основному характеризується атаками піхоти на рівні взводів, які ведуть бій від дерева до дерева. Попри свою чисельність, бригади часто мають обмежену кількість взводів і рот, які мають штурмову підготовку, що обмежує можливості для виконання таких завдань. При цьому російські мінні поля, протитанкові засоби та артилерія залишаються серйозною загрозою при зосередженні бойових сил поблизу російських оборонних споруд. Ця реальність різко контрастує з очікуваннями, що сотні танків або бойових машин піхоти кинуться на російські рубежі в кінематографічному штурмі.

За даними польових досліджень, українські танкові підрозділи рідко об'єднуються в роти через ризик втратити відразу багато танків

Західна критика — часто у вигляді анонімних джерел з боку офіційних осіб — інколи зводиться до того, що Україна не нарощуватиме сили і не піде на великі втрати під час такого наступу. При цьому не враховуються реальні обмеження, що обмежують можливості цієї країни щодо масштабного застосування збройних сил. Сполучені Штати неправильно інтерпретують це, як небажання спрямувати сили в наступ. Проблеми України, пов'язані з масштабом застосування сил, не можуть бути подолані кількома місяцями навчання і західним обладнанням. Збройні сили України чудові в мобільній і позиційній обороні. Вони також високоефективні в тактиці малих підрозділів і в ефективному застосуванні вогню для ослаблення російських збройних сил. З огляду на труднощі, з якими зіткнулися нові бригади на початковому етапі, наступ бригад із кількома батальйонами замість рот, найімовірніше, посилив би проблеми координації і призвів би до великих втрат. Не враховується і те, що великі втрати штурмових підрозділів можуть істотно вплинути на здатність бригади продовжувати операції і на впевненість її командного складу. Це особливо актуально для нових бригад, у яких служать не ветерани.

Уподобання української сторони зумовлені розумінням того, у чому полягають їхні сильні сторони, з огляду на організаційні можливості, досвід, якість сил і засобів та обмежені можливості для підтримки великомасштабного штурму. Західні навчальні програми страждають від надмірної стислості, але й українські підрозділи не завжди навчаються на Заході так, як вони воюватимуть в Україні, використовуючи ті ж самі системи, тактику, техніку та процедури, адже західні навчальні заклади не завжди можуть відтворити умови, в яких вони будуть перебувати. Усе це свідчить про те, що в майбутньому західні навчальні програми мають розвиватися, щоб краще відповідати реаліям цієї війни, а також краще розуміти оперативну обстановку.

Спроба українських військ прорвати російські рубежі в перші дні наступу не була визначальною для подальшого розвитку наступу, але вона стала важливою перевіркою того, чи зможуть новосформовані бригади із західною технікою і навчанням ефективніше долати підготовлену російську оборону. Крім того, під час наступу вперше було створено корпусну структуру, яка допомагала координувати матеріально-технічне забезпечення різних бригад, а над корпусом був загальний оперативний або "фронтовий" рівень командування. Ця стратегія передбачала вибір і ризик. Висування нових бригад на роль провідних штурмових підрозділів за двома найочікуванішими напрямками просування, а також план, що передбачає проведення операцій у нічний час, посилювали ризик. Крім того, Україна обрала, як основну вісь наступу район Оріхів-Токмак, який є найбільш укріпленою ділянкою російської оборони. Перед цими підрозділами стояло складне завдання — протистояти добре підготовленій обороні з щільними мінними полями, військами, що окопалися, численними протитанковими керованими ракетами, боєприпасами, що баражують і бойовими вертольотами, які прикривають російські рубежі.

Однак, судячи з результатів наших досліджень в Україні, нові бригади не мали достатньої злагодженості та досвіду, роблячи помилки, нехарактерні для досвідчених бригад. Не тільки піхотні батальйони та групи прориву, а й артилерія та допоміжні компоненти були новими, а штаб бригади не мав достатнього часу для навчання. Крім того, до складу бригад входили щойно мобілізовані військовослужбовці, багато з яких не мали досвіду бойових дій, а офіцери були переведені з інших частин. Нові бригади не були знайомі з місцевістю, оскільки раніше не дислокувалися в цьому районі. Завдання провести перший наступ, у низці випадків нічний, було для них непосильним. Проблеми нових бригад змусили інші підрозділи, зокрема й менш оснащені частини національної гвардії, розпочинати виконання поставлених перед новачками завдань, а в деяких випадках і повністю замінити їх у строю. Ба більше, у захопленні міст у межах контрнаступу брали участь навіть погано оснащені частини територіальної оборони, які зазвичай використовуються для оборони. Примітно, що деякі нові бригади показали себе якнайкраще. Так, 47-та механізована бригада після перших невдач зуміла адаптуватися і просунутися вперед, а 82-га десантно-штурмова бригада, судячи з усього, домоглася успіху незабаром після введення в бій. Ймовірно, це пояснюється тим, що їхня підготовка та оснащення були пріоритетними серед нових бригад, а також тим, що 82-гу бригаду було сформовано набагато пізніше від початку наступу.

Не тільки піхотні батальйони та групи прориву, а й артилерія та допоміжні компоненти були новими, а штаб бригади не мав достатнього часу для навчання Фото: Генштаб ЗСУ

Перехід до виснаження

Після першого тижня операція перейшла у фазу виснаження, що не відрізняється від наступу в Херсоні. Українські війська послаблюють російську оборону, використовуючи артилерію, HIMARS, безпілотники і завдаючи окремі удари ракетами Storm Shadow по особливо важливих цілях. Україна також намагається припинити потік російських вантажів із Криму, завдаючи ударів по сполучних мостах і залізничних станціях, включно з ударом по Кримському мосту – як повідомляється, з використанням морських дронів. Між українськими та російськими артилерійськими підрозділами триває інтенсивна контрбатарейна боротьба, причому HIMARS дедалі частіше використовують, як контрбатарейні системи у зв'язку з поліпшенням можливостей України із завдання ударів у тилу російських військ та очевидним розподілом систем HIMARS за окремими підрозділами.

Попри природне прагнення зосередитися на звільнених населених пунктах, баланс втрат виявиться більш значущим для формування наступальних перспектив України, ніж будь-що інше. Ця війна наочно показала, наскільки складно організувати наступ об'єднаних сил проти підготовленої оборони, і що саме виснаження є ключовим фактором маневреної війни. Частково це пояснюється нездатністю однієї зі сторін домогтися переваги в повітрі над іншою, але проблему не можна зводити тільки до цього фактора. З огляду на багатошарову оборону, мінні поля й окопи, українські військові навряд чи зможуть здійснити прорив, не завдавши попередньо великої шкоди російським військам, що обороняються. Однак цей процес не обов'язково має лінійний характер, і лінії фронту можуть посипатися, коли для їхнього захисту вже не залишиться живої сили або не вдасться вчасно перекинути підкріплення.

Певною мірою такий підхід сприяє тому, як воює Україна, хоча він і не відповідає бажанням західних союзників. Українські війська віддають перевагу послідовним атакам, роблячи вогонь вирішальним елементом маневру. Українська піхота проводить штурми, як правило, силами взводів і рот. Це болісно повільно і саме по собі не може створити імпульс, але загалом українські підрозділи кращі за російські в ближньому бою. Україна також, ймовірно, зазнає менших втрат, діючи невеликими підрозділами, але це дає менше можливостей для швидкого прориву. Аналогічним чином, завдяки проникаючій розвідці, спостереженню і рекогносцируванню Україна з плином часу отримує перевагу в контрбатарейній боротьбі. Постійне знищення і засліплення російських артилерійських знарядь шляхом наведення на них контрбатарейних радарів допомогло Україні створити видиму вогневу перевагу.

Попри природне прагнення зосередитися на звільнених населених пунктах, баланс втрат виявиться більш значущим для формування наступальних перспектив України, ніж будь-що інше. Фото: Sky News

Унаслідок ракетних ударів Storm Shadow Україна знищила кілька російських генералів, а також уразила логістичні вузли та ключові мости. Ці удари ускладнили російські операції, що дало змогу домогтися прогресу, але самі по собі ракети дальнього радіусу дії не стали панацеєю. Частково це пояснюється адаптацією російських військ після впровадження торік систем HIMARS, що дало змогу посилити командні пункти і вузли управління, розосередити логістику і перекинути вантажі безпосередньо на фронт. Більший ефект могла б дати активна ударна кампанія, спрямована на ізоляцію театру військових дій і зосередження зусиль на російських лініях постачання. Однак чотири місяці ударів ракетами Storm Shadow говорять про те, що розірвати російські лінії постачання одними ракетами складніше, ніж здається.

Зменшення кількості жертв — поганий привід для заголовків, але це грає на руку Україні, на відміну від спроб масштабувати наступальний маневр у таких складних умовах. Проте, це ресурсомісткі операції, що змусило Вашингтон нарешті дозволити використання поліпшених звичайних боєприпасів подвійного призначення – касетних боєприпасів, оскільки артилерійських боєприпасів не вистачає. Касетні боєприпаси — неприємна зброя з довготривалими наслідками, але іншого способу задовольнити потреби України в артилерійських боєприпасах не існує. Це було критичне рішення, що подовжує терміни, відведені для того, щоб дати можливість Україні досягти успіху. Крім того, вони більш ефективні проти військ, які перебувають на відкритій місцевості і в населених траншеях. Але запас поліпшених звичайних боєприпасів подвійного призначення рекомендований не тільки для наступу. Вони будуть використовуватися для підтримки бойових дій України аж до наступного року, поки західне виробництво не збільшиться достатньою мірою. Це дає змогу припустити, що основними факторами, що впливають на перебіг наступу України, як і раніше, залишаються боєприпаси і наявність сил.

Непросте завдання

На півдні країни російські військові закріпилися на рівні загальновійськових армій. На практиці це означає мінні поля, що перекриваються, опорні пункти, укріплені бетоном траншеї, бункери і численні лінії оборони з траншеями для зв'язку між ними. Російські війська придумали і неприємні нововведення – наприклад, окопи-обманки, заміновані вибухівкою, яку можна дистанційно підірвати, щойно в них опиняться українські солдати. Російські групи ПТКР встановили перед своїми позиціями відеокамери для виявлення української техніки, що наступає, прорили тунелі для перекидання боєприпасів, техніки і особового складу і регулярно контратакують втрачені позиції, хоча загальна стратегія не полягає в утриманні позицій за всяку ціну.

Однією з найсерйозніших проблем для українського наступу є мінні поля, не схожі на ті, з якими російські частини зіткнулися взимку у Вугледарі. За даними наших польових досліджень, російські війська встановили більше мін, ніж це прийнято в російській доктрині. Перед позиціями окремих російських рот зазвичай розташовуються мінні поля з сотнями або тисячами протитанкових мін ТМ-62М. Вони ставлять по три міни ТМ-62М одна на одну спеціально для того, щоб знищити, а не просто пошкодити, мінні котки і трали, які використовуються машинами і танками, що прориваються. До них додаються протитанкові міни ТМ-83 з проникаючою вибуховою речовиною, які часто встановлюють у рядах дерев для ураження танків і бронетехніки збоку, коли вони рухаються ґрунтовими доріжками, що часто проходять паралельно.

Для нанесення великих втрат при виведенні техніки з ладу ці протитанкові міни часто змішуються з протипіхотними мінами, включно з натискними мінами ПМН-4, фугасними мінами ОЗМ-72, осколковими мінами спрямованої дії МОН-50 і МОН-200. Як саморобні міни російські війська використовують авіабомби ФАБ-100 і ФАБ-250. Росія застосовує дистанційне розміщення мін за допомогою артилерії, міноукладальників ІСДМ "Зємлєдєліє" і навіть безпілотників, наприклад, протипіхотні міни ПОМ-3 і ПФМ-1. Вони використовуються для засипання смуг, розчищених українськими саперами, і мінування доріг за лінією фронту. Українські саперні машини, зокрема й ті, які несуть заряди для розмінування, є пріоритетною ціллю для російських захисників і груп протитанкових керованих ракет. Це змушує Україну застосовувати їх більш обережно.

Українські піхотні підрозділи успішно атакують російські позиції, але міни змушують їх рухатися повільно і цілеспрямовано. Навіть коли піхота може просуватися пішки, доводиться розчищати доріжки для під'їзду техніки. Це ускладнює евакуацію поранених з піхотних підрозділів і підвезення інших засобів підтримки, як-от ППО, логістика та артилерія, ближче до лінії фронту, що дуже важливо для підтримки темпу. Крім того, мінні поля знижують переваги України в галузі нічного бачення, які були посилені машинами Bradley і танками Leopard. За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, командувача наступом на півдні України, "щойно там з'являлася будь-яка техніка, росіяни одразу ж починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування велося тільки піхотою і тільки вночі". Наявність мін, навіть якщо шляхи розміновані, чинить психологічний вплив на війська, що проходять, що ускладнює виконання більшості бойових завдань.

Російська оборона також виявилася сильнішою, ніж очікувалося, що завадило початковому наступу. За словами Тарнавського, "по-моєму, росіяни вважали, що українці не зможуть прорвати цю лінію оборони. Вони готувалися до цього понад рік. Вони зробили все, щоб добре підготувати цю ділянку". Це відрізняється від боїв у Херсоні минулого року, де другорядні лінії були добре укомплектовані, а передові позиції швидко здавалися. На півдні російські підрозділи щільно розмістили ПТУР уздовж передової лінії. Для оборони використовують безпілотники, активно застосовують артилерію, удари ПТКР з боку піхоти і спецпризначенців, а також бойові гелікоптери Ка-52, "Ланцети", а також кустарні БПЛА і бомби-планувальники, що скидаються з російських винищувачів і бомбардувальників. Удари Ка-52, безпілотників і "Ланцетів-3" є проблемою, оскільки сили, що наступають, не мають такого самого прикриття засобами ППО і радіоелектронної боротьби під час атаки.

Росія також почала розгортання модернізованих вертольотів Ка-52М, здатних запускати протитанкову ракету "Вихор-1" і більш далекобійні протитанкові ракети LMUR за межі досяжності українських тактичних засобів ППО. У багатьох випадках танк або бронемашина після потрапляння на міну знерухомлюється і потім знищується бойовими гелікоптерами або безпілотниками. Росія змушена обмежувати застосування артилерії через брак боєприпасів, але все ж використовує артилерійський вогонь і авіацію для зриву наступу. Незважаючи на те, що мінні поля можна пробити, їхній прорив, поки сторона, що обороняється, має хороший огляд і може застосовувати артилерію та високоточну зброю, обходиться дорого.

Наприкінці липня на півдні України почався наступ частин 10-го корпусу по осі Оріхова. Після більш ніж місячного наступу на півдні здебільшого дрібними підрозділами, українські війська знову зробили спробу механізованого наступу силами роти, особливо на схід від Роботиного. Ймовірно, українські військові розраховували задіяти 10-й корпус уже після того, як 9-й корпус прорве перший головний оборонний рубіж. До складу 10-го корпусу увійшли підготовлені НАТО 116-та, 117-та і 118-та механізовані бригади, а також 3-тя і 14-та бригади Національної гвардії. Хоча ці бригади 10-го корпусу здебільшого замінили на фронті 9-й корпус, 47-та механізована бригада 9-го корпусу продовжує воювати і нещодавно допомогла звільнити Роботине.

У середині серпня Україна, мабуть, почала вводити в бій частини зі своїх резервів, включно з 46-ю аеромобільною і 82-ю штурмовою бригадами. Введення цих підрозділів дало швидкі результати: українські війська звільнили сильно укріплене місто Роботине і продовжили просування на південь і схід. Наразі ситуація нестабільна. За геолокаційними даними і повідомленнями, українські війська, можливо, розвідувальні підрозділи, просунулися через протитанкові перешкоди на першій ділянці "лінії Суровікіна" в напрямку Вербівки. Щоправда, поки незрозуміло, чи йдеться про невеликі піхотні підрозділи, чи Україні вдалося прорвати оборону за допомогою техніки. Українські війська також просунулися до Новопрокопівки та її східного флангу. Судячи з усього, українські військові націлені на подальше ослаблення російської оборони і розширення виступу, оскільки за вузького наступу їхні війська можуть виявитися вразливими для флангових контратак. Однак відновлення наступу свідчить про зміну динаміки, що змушує російських військових реагувати на те, що відбувається, і намагатися стабілізувати ситуацію.

Карта наступального руху України на південь від Оріхова, який, судячи з усього, є основним (Пасі Паройнен, член Black Bird Group, фінської організації OSINT)

Найближчі тижні можуть виявитися вирішальними, оскільки хід бою залежить від наявних резервів і рішучості. Незважаючи на нещодавні успіхи у Старомар'ївці та Урожайному, українські війська перебувають приблизно за 11 км від основної лінії оборони по осі Великої Новосілки і, схоже, перекинули ресурси на вісь Оріхова. Утім, відстань до "основних рубежів" – менш значущий показник, ніж завдана шкода. Найважливіше те, де російські війська вирішили зосередити й укомплектувати свою оборону.

82-га і 46-та бригади домоглися результатів завдяки тому, що інші частини провели тижні боїв на цих ділянках. Російські війська, схоже, стурбовані і перекинули туди резерви. Є підстави вважати, що Росія перекинула до цієї осі частини 7-ї та 76-ї десантно-штурмових дивізій ВДВ, а також інші сили. Ймовірно, російські військові прийняли таке рішення після того, як Україна почала перекидати свої резервні частини, що знизило ризик сильного просування України на інших напрямках. Останні успіхи України, судячи з усього, в основному здійснюються силами піхотних підрозділів, але для досягнення успіху їм необхідно знову задіяти механізовані з'єднання. Це дасть змогу перевірити, наскільки тижні виснажливих боїв, створення переваги у вогневих засобах і глибокі удари по мостах, логістиці та вузлах управління створили необхідні умови для українського прориву. Зокрема, вирішальне значення може мати здатність України ефективно придушувати та послаблювати російські протитанкові засоби.

Карта наступального руху України на південь від Великої Новосілки (автор Пасі Паройнен, член Black Bird Group, фінської організації OSINT)

Для Росії проблема проста: укріпрайони мають найбільше значення, якщо на них залишаються люди. Коли ж сили ослаблені, а підкріплень немає, то ці оборонні споруди сповільнять, але не стануть на заваді просуванню України. Багато що залежить від того, чи буде Росія використовувати свої резерви для контратак або для укомплектування численних ліній оборони. Для України головне завдання полягає не в тому, щоб прорвати російські рубежі оборони, а в тому, щоб мати в резерві достатні сили для використання прориву в досягненні своїх цілей.

Оборона Росії: доктрина чи дурість?

Попри видимість, Росія не веде справжню оборону в глибину. Російські війська налаштовані на таку оборону, яка дає змогу тому, хто обороняється, послаблювати атакуючого в міру його просування, обмінюючи простір на виснаження. Вони побудували три оборонні пояси, а між ними — мінні поля, сполучні траншеї та укріплені оборонні пункти. Імовірно, саме так уявляв собі ці оборонні рубежі генерал Сергій Суровікін (його ім'ям і названо ці рубежі). Але головний не Суровікін, а начальник Генерального штабу генерал Валерій Герасимов. Він постійно демонструє погані військові рішення і слабке розуміння меж можливостей російських військ, що востаннє проявилося в провальній зимовій наступальній операції. Російські війська вирішили оборонятися перед лінією Суровикіна, зосередивши свої зусилля на утриманні першої лінії оборони і міст, які її утримують. Слід зазначити, що перша лінія оборони має значні укріплення, включаючи мережу тунелів. Наступні лінії включають у себе траншеї, протитанкові рови, "зуби дракона" і, ймовірно, мінні поля. Рішення Росії оборонятися на передньому краї було вигідне Києву, оскільки дозволило українській артилерії знищити російські підрозділи.

У Росії стратегічна концепція "активної оборони", часто згадувана Валерієм Герасимовим, заохочує маневрену оборону і контратаку. Можливо, саме це ми і спостерігаємо зараз з боку російських військ. Активна оборона, по суті, являє собою оборону-напад, що передбачає постійну взаємодію з противником, а не статичну або позиційну оборону. Під час оборони Росія регулярно контратакує, що призводить до виснаження її бронетехніки і маневрених сил. Російські військові проводять ротацію військ на лінії фронту, але ці сили неухильно скорочуються. З іншого боку, Україна також витратила значні сили, б'ючись у першій лінії російської оборони і не дійшовши до інших оборонних поясів і укріпрайонів. Таким чином, перебіг цієї битви все більше визначається тим, у кого більше резервів і хто з часом вибере оптимальну стратегію управління силами.

Активна оборона, по суті, являє собою оборону-напад, що передбачає постійну взаємодію з противником, а не статичну або позиційну оборону Фото: Генштаб ЗСУ

Під час контрнаступу України російські війська послідовно контратакували. Хоча в деяких випадках їм вдавалося повернути захоплені українськими підрозділами міста або запобігти їхньому закріпленню, їхня стратегія була агресивною і дороговартісною. З огляду на брак сил і засобів, російські війська діють агресивно і занадто самовпевнено. Російські частини часто б'ються перед своїми кращими укріпленнями, замість того щоб використовувати їх у своїх інтересах. Вони можуть відступити, якщо опиняться в невигідному становищі, але такий підхід має серйозні недоліки: якщо російські війська зазнають надто великих втрат, утримуючи передові позиції або контратакуючи для їхнього повернення, вони ризикують надто послабити свої сили для належного захисту решти оборонної лінії. Таким чином, "активний" підхід стримує просування України ціною виснаження російської оборони перед тими напрямками, які вважалися "головними". Отже, оцінювати хід наступу тільки за тим, чи прорвала Україна оборонні рубежі, неправильно. Основна частина боїв і втрат сталася на першій лінії російської оборони, яку Україна прорвала під Роботиним і під Вербовим.

Росія має в своєму розпорядженні значні сили в Україні, але їхня якість істотно різниться, і більша частина складається з мобілізованих полків. На півдні, судячи з усього, лінію фронту утримують в основному регулярні танкові та мотострілецькі полки, мобілізовані частини, морська піхота і підрозділи "Штурм Z", укомплектовані ув'язненими. Підрозділи "Шторм Z" розподіляються по мотострілецьких ротах для використання в якості передового загону піхоти на першій лінії оборони. Морська піхота і потужніші мотострілецькі підрозділи утримують опорні пункти і міста та використовуються для контратак. У російській обороні батальйони розташовуються ешелоновано, а решта — в тилу. Крім того, за наявними даними, на осі Оріхового обороняються підрозділи 22-ї та 45-ї бригад спецпризначенців. Ці підрозділи, вочевидь, відіграють ключову роль у виявленні цілей для нанесення артилерійських ударів і підвищенні протитанкових можливостей звичайних підрозділів завдяки протитанковим ракетам і баражувальним боєприпасам.

Під час контакту деякі російські підрозділи втекли, але інші утримували свої позиції навіть під тиском наступаючих українських військ. Це ще раз підтверджує складність врахування в оцінках "м'яких" і нематеріальних чинників, таких як моральний дух, оскільки спостережувані ефекти можуть бути непослідовними і важко узагальнюваними. Деякі російські підрозділи зазнають поразки від дрібніших українських частин, деякі залишають позиції, а інші утримують лінію і контратакують. Низький моральний дух російських військ, безумовно, позначається на їхній згуртованості та боєздатності, але він ще не настільки запанував, щоб дестабілізувати їхні лави і тим самим забезпечити значне просування українських військ.

Наприклад, як ми з'ясували під час польових досліджень у червні 2023 року, 291-й мотострілецький полк (42-га дивізія 58-ї загальновійськової армії) обороняв ключову ділянку фронту на південь від Оріхового, яка включає Роботине. Станом на кінець червня його було посилено загоном "Штурм", двома загонами "Штурм Z", кількома ротами і розвідгрупами 1430-го мотострілецького полку мобілізованих територіальних військ, ротою 71-го мотострілецького полку, ахмацьким мотострілецьким батальйоном і батальйоном 810-ї морської піхотної бригади. Судячи з усього, Росія додала в штатний розклад полку 4-й мотострілецький батальйон, у якому немає бронетехніки, як в інших батальйонах, щоб збільшити кількість піхоти. Порівняно з довоєнною структурою, що складалася з трьох мотострілецьких батальйонів, 291-й полк оборонявся силами, близькими до шести або більше піхотних і мотострілецьких батальйонів плюс танковий батальйон та інші допоміжні засоби.

Полк оборонявся двома ешелонами. Перший – два мотострілецькі батальйони, посилені менш оснащеними й укомплектованими ротами та загонами "Штурм Z" 1430-го мотострілецького полку, а також батальйоном із більш елітної 810-ї морської піхотної бригади, що обороняла Роботине. Другий ешелон складався з двох мотострілецьких батальйонів, а танковий батальйон перебував у резерві. Інший мотострілецький батальйон полку був перекинутий у тил для отримання нової техніки та особового складу, а для поповнення втрат у першому ешелоні, ймовірно, будуть перекинуті додаткові роти зі складу 1430-го мотострілецького полку. На фронті полку також діють підрозділи 22-ї бригади спецназу.

Порівняно з російськими оборонними спорудами на початку війни, 291-й мотострілецький полк обороняв меншу ділянку фронту – близько 11 км – і за умови додаткового посилення мав достатньо сил для підтримання другого ешелону оборони, а також резерву. Крім того, полк міг дозволити собі проводити ротацію батальйонів у разі їхнього ослаблення, тож конкретні підрозділи та їхній склад змінювалися протягом останніх двох місяців. Ба більше, схоже, що Росія вирішила не проводити ротацію полків, що займають передову лінію, а перекидати роти і батальйони з інших з'єднань. Це стосується як елітних частин морської піхоти, так і полків мобілізованих територіальних військ. 291-а бригада розташовувалася за добре укріпленими підготовленими позиціями і щільними мінними полями, протитанковими ровами та іншими перешкодами. Таким чином, 291-й полк був краще підготовлений до наступу і не потребував залучення дивізійних і вищих резервів. На відміну від російських військ у Харкові у вересні 2022 року, коли деякі російські частини були укомплектовані лише на 20% і не мали злагодженої оборонної позиції. Після прориву вихідного рубежу українські війська змогли швидко просунутися вперед. Менш сприятлива для України ситуація склалася в Запоріжжі та на півдні Донецька.

Фіксація російських сил під Бахмутом

Українські війська також продовжують просуватися на флангах Бахмута після низки успішних контратак у середині травня, коли сили "вагнерівців" захопили західні райони міста. Спочатку ці контратаки були спрямовані проти відносно слабких російських військових частин, які були перекинуті з Вугледара для охорони флангів частин "Вагнера". Прибулі російські частини були погано підготовлені, а слабка координація дій з військами "Вагнера" ускладнювала їхню оборону. Однак, за наявними даними, на початку червня в Бахмуті замінили всі сили "Вагнера", і наразі в цьому районі розгорнуто більшу частину російських повітряно-десантних військ, включно з частинами 31-ї, 11-ї та 83-ї штурмових бригад, а також 106-ї та 98-ї повітряно-десантних дивізій. Під контроль Міноборони повернулися і російські військові частини, які були передані "Вагнеру" під час штурму міста.

Українські підрозділи під Бахмутом домоглися успіхів, зокрема, 3-тя штурмова бригада просунулася до Кліщіївки. Водночас російські частини на цьому напрямку зазнають великих втрат, зокрема 31-ша штурмова бригада, яку було відведено від лінії фронту. У російських військових було менше часу на підготовку оборони в цьому районі порівняно з південним. Однак російські міни й артилерія, як і раніше, заважають українським військам. На відміну від південного напрямку, українські частини в районі Бахмута – це майже завжди досвідчені бригади, більшість з яких провели більшу частину зими в обороні на передовій. Ці частини, ймовірно, продовжать домагатися тактичних успіхів, але для більш глибокого просування на цьому напрямку можуть знадобитися додаткові бригади і ресурси. Дійсно, протягом останнього місяця на лінії фронту в районі Кліщіївки йшли інтенсивні бої, але руху практично не було.

Великий план наступу українських військ у районі Бахмута (Пасі Паройнен, член Black Bird Group, фінської організації OSINT)

Проблема триваючого бою за Бахмут полягає в тому, що можливості, які відкриваються там, неможливо використовувати без відволікання підрозділів із південного наступу України. За Бахмутом Росія побудувала міцніші лінії оборони, що робить прорив малоймовірним. Під Бахмутом багато з найкращих українських частин беруть участь у підтримуючому наступі, а новіші та менш досвідчені частини перебувають на стратегічно важливій осі на півдні. Хоча наступ українських військ змусив Росію направити великі сили на захист Бахмута, у неї залишалися інші резерви, які вона могла направити на південь. Втрати, яких зазнали російські ВДВ, можуть послабити наступальний потенціал Росії в майбутньому, але й українські бригади там можуть виснажитися до зими. Подібна ситуація склалася минулого року, що призвело до багатомісячних невизначених боїв після замерзання ліній фронту.

Про компроміси в стратегії

Бахмут посідає важливе місце в цьому наступі, і не тільки через недавні успіхи України. Київ вирішив зробити ставку в літньому наступі не на досвідчені частини, а на нещодавно підготовлені бригади, які отримають техніку НАТО. Україна виграла час для підготовки нових бригад, залишивши свої досвідчені бригади на фронті взимку і навесні, часто з мінімальною ротацією. Ключову роль в обороні Бахмута зіграли багато найкращих бригад України, зокрема 3-тя штурмова і 93-тя механізована. Порівняно з іншими ділянками фронту, бойові дії в Бахмуті стали менш сприятливими для українських захисників після того, як у січні-лютому 2023 року "Вагнер" встановив контроль над флангами. Коли російські війська опинилися на відстані прямого пострілу від решти доріг до Бахмута, утримуваних українськими військами, поповнення запасів, евакуація поранених і ротація підрозділів до міста стали небезпечнішими й затратнішими.

Україна направила на утримання міста кілька бригад, не задіявши додаткові підрозділи, що утримують фланги і дороги, які ведуть із міста. Співвідношення втрат українських військ, які воюють у місті, було гіршим, ніж у флангових військ. Хоча це співвідношення варіювалося, ми оцінюємо його як 1:3 або 1:4 між українськими та російськими втратами під час битви. Використання "Вагнером" "розхідників" – погано навчених і екіпірованих ув'язнених – було ефективнішим у місті, ніж на відкритій місцевості, особливо коли українські війська утримували висотні позиції. Сили "Вагнера" використовувалися для наступу, а не для оборони, і не повинні були займати лінію фронту на півдні. Навпаки, Україна могла б утримувати висоту на захід від міста, маючи набагато менше сил і засобів. Намагаючись утримати Бахмут, Україна вела запеклі бої в складних умовах, причому значна частина російських втрат припадала на відсталих військовослужбовців. За іронією долі, проблеми Росії почалися саме тоді, коли на російські війська було покладено завдання з оборони Бахмута.

Можна припустити, що якби більш досвідчені українські бригади отримали нову техніку, то вони уникли б багатьох помилок, яких припустилися нові бригади на початку контрнаступу. Крім того, вони змогли б швидше адаптуватися. Дійсно, одна з причин, через яку Україна досягає великих успіхів на південь від Бахмута, пов'язана з 3-ю штурмовою бригадою, яка продовжує наступати, незважаючи на втрати. Однак її подальше розгортання в Бахмуті, як і деяких інших найкращих бригад України, викликає певне здивування з огляду на те, що пріоритетною віссю наступу є Оріхів. Звісно, відведення більш досвідчених бригад із фронту під час зимового наступу Росії призвело б до ризику втрати більшої території, а політичні міркування та сприйняття ситуації іноземцями навряд чи мають значення. Зрештою, стратегія зводиться до вибору, а у Києва не було варіантів без витрат і ризику.

Винищувачі F-16, звичайно, допоможуть Україні в боротьбі за повітряний простір, але наявність західних літаків не означає автоматичного досягнення переваги в повітрі Фото: Вiкiпедiя

Спостерігачі також стверджують, що Україна досягла б більшого успіху, якби отримала винищувачі F-16. Західні літаки, безсумнівно, допомогли б Україні під час наступу, якби українські льотчики почали навчання на цих літаках на початку війни. Але навіть якби це сталося, вони не змогли б зіграти вирішальну роль, оскільки Росія має в своєму розпорядженні потужну ППО і тактичну авіацію. Винищувачі F-16, звичайно, допоможуть Україні в боротьбі за повітряний простір, але наявність західних літаків не означає автоматичного досягнення переваги в повітрі. Занадто часто до повітряної могутності ставляться як до панацеї, ніби вона здатна вирішити будь-яку проблему на полі бою. Те, чого можуть досягти американські ВПС, не характерно для типових західних ВПС, оскільки США вклали значні кошти в засоби забезпечення, допоміжні можливості, організаційний потенціал і досвід інтеграції повітряно-наземних операцій. Навряд чи ці ефекти будуть досягнуті тільки завдяки F-16: їхня ефективність залежить також від ракет, що поставляються, і додаткових систем. Слід зазначити, що в останні десятиліття США не стикалися з потужною мережею ППО, подібною до російської.

Проведення загальновійськових операцій, що координують дії авіації та сухопутних військ, набагато складніше, ніж просте об'єднання піхоти, бронетехніки та артилерії. Збройні сили України доктринально і структурно орієнтовані на рішуче застосування вогневих засобів наземного базування, а не авіації. У західних країнах часто буває навпаки. Це не означає, що західні збройні сили могли б домогтися більшого в цьому наступі, а свідчить про те, що для досягнення переваги в повітрі і тих ефектів, які часто асоціюються із західною авіацією, необхідно багато чого змінити в самих збройних силах. Таким чином, досягнення переваги в повітрі — це не тільки наявність літаків і добре навчених пілотів. Ми вважаємо, що Україна впорається з цим завданням. F-16 дозволять значно краще інтегруватися із західними системами озброєнь і дадуть українським ВПС можливість відтіснити російську авіацію далі за передову лінію військ. Тому придбання F-16 є важливим кроком, і чим раніше Україна зможе перейти на використання західних платформ, тим краще.

Крім того, під час наступу Україна активно застосовує крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, які за дальністю і бойовою роллю схожі з давно затребуваною балістичною ракетою малої дальності армійського тактичного ракетного комплексу. Сам по собі Storm Shadow зробив помітний внесок, але не став "переломним чинником". Російські адаптації також ускладнили картину. Російські військові більше не покладаються на величезні склади боєприпасів поблизу лінії фронту. Замість цього боєприпаси часто забирають вантажівками на залізничних станціях у Криму або в Росії і перекидають у частини на території України. Пункти перекидання регулярно змінюються, і ракетний удар більше не викличе таких перебоїв, як це було влітку 2022 року, коли тільки з'явилися HIMARS. Проте російська логістика все ще залишається потенційно вразливою в Криму і набагато далі за лінією фронту.

Україна не може просто перебити російські лінії постачання ракетами великої дальності і витіснити російські війська. Якби це було так, то в України не було б необхідності у великому наступі. Вона могла б наносити удари ракетами Storm Shadow і чекати на розгортання наземної бомби малого радіусу дії з дальністю ураження 150 км. Але без постійної присутності та розвідки на маршрутах таке припинення на практиці не працює, а боєприпаси для його забезпечення відсутні. У Херсоні системи HIMARS понад чотири місяці перекривали російські маршрути постачання через річку Дніпро. Російські війська змогли протриматися завдяки єдиному мосту і поромній переправі, у підсумку було виведено понад 30 тис. військовослужбовців. Російські позиції в Запоріжжі пов'язані сухопутними коридорами, що йдуть на схід і південь із Кримом. Навіть у межах досяжності ствольної артилерії дороги постачання виявилося важко перехопити, що ставить під сумнів можливість досягнення "вогневого контролю". Справді, увесь наступ на півдні та тривала битва за Бахмут відбувалися в умовах, коли позиції обох сторін перебували лише за кілька кілометрів одна від одної.

Минулі 18 місяців бойових дій показують, що західним країнам необхідно розробити довгостроковий план з підтримання та вдосконалення військових дій в Україні, а не покладати надії на чергову появу на полі бою нового потенціалу. Наприклад, армійський тактичний ракетний комплекс був би корисним доповненням до арсеналу України, але необхідний більш цілісний підхід до підвищення українського потенціалу. Найчастіше йдеться про основи – більша кількість M113, "Хамві", легкої бронетехніки, приладів нічного бачення і протимінного обладнання може дати більший ефект у сукупності, ніж будь-яка інша передова система озброєнь.

Вихід за рамки наступу

Захід міг би багато чого зробити раніше для нарощування оборонно-промислового потенціалу, достатнього для підтримки військових дій України. Наприклад, європейським країнам не потрібно було чекати 13 місяців, щоб почати серйозні інвестиції у виробництво артилерії. Те ж саме можна сказати і про розширення програм навчання. Нещодавній досвід України показує, що для створення боєздатних підрозділів потрібні не тільки західні бойові машини піхоти і потужніші танки. Вони врятували багато життів, і вмотивовані українські солдати можуть швидко опанувати західні системи, але це може призвести до хибного припущення, що час, необхідний для підготовки згуртованих підрозділів та їхніх командирів, теж можна різко скоротити. Незрозуміло, чому підготовка літньої наступальної операції України була проведена в такі стислі терміни, а не розпочата набагато раніше, у 2022 році.

Якщо подивитися на ситуацію із наступом сьогодні, то рішення України послабити російські сили вогнем і наступати поступово, невеликими підрозділами, зіграло на руку Україні. Це виснажливий бій. Бойова міць і резерви, якими володіють обидві сторони, відіграватимуть значну роль у результаті війни. Наступ України не закінчився і не провалився. Перспективи України залежать від того, наскільки західні країни підтримуватимуть українські воєнні дії до осені, замінюватимуть втрачену техніку і надаватимуть необхідні засоби забезпечення – насамперед артилерійські боєприпаси. Зрештою, плануючи свою підтримку, західні країни повинні думати не тільки про наступ, а й про те, щоб припинити чекати і спостерігати. Необхідно винести уроки з минулих весни і літа, щоб підвищити шанси України в майбутніх наступальних операціях. Зусилля Заходу мають бути спрямовані на те, щоб припустити, що війна триватиме і наступного року, і збалансувати довгострокові перехідні програми, як-от передача літаків F-16 і розширення масштабів підготовки підрозділів, із задоволенням більш нагальних потреб України.

Заходу слід було б проаналізувати, що він проґавив важливі моменти ухвалення рішень, які глибоко вплинули на перебіг війни й обмежили можливості для всіх надалі. Рішення про майбутню підтримку мали бути ухвалені задовго до початку цього наступу, виходячи з того, що він навряд чи призведе до закінчення війни. Натомість після наступу може настати черговий цикл затухаючих боїв, за яким послідує ще одна спроба відновити наступальний потенціал України. Одним словом, Захід недооцінив час, необхідний для відновлення військового потенціалу або забезпечення Україні вирішальної переваги.

Нещодавні анонімні витоки з критикою з боку офіційних осіб замість того, щоб сприяти відкритій дискусії щодо проблем та успіхів України, виявляють систематичні проблеми в цій військовій операції. По-перше, це недостатнє розуміння Заходом того, як воюють українські війська. Друга проблема, тісно пов'язана з першою, полягає в недостатній присутності Заходу на місцях для забезпечення більш тісної координації або навіть безцінного розуміння обстановки, яке могли б дати спостерігачі на полі бою. Західні столиці прагнуть зберегти цю війну за Україною, уникаючи присутності на території країни, зокрема підтримки підрядників або інструкторів. Зрозуміло, в Україні є західні підрядники і компанії, що працюють самостійно, але це не те саме, що діяльність, санкціонована і підтримувана урядом. Можна зробити набагато більше, не беручи безпосередньої участі в бойових діях і не розміщуючи на місцях військовослужбовців. Ефективність обережного підходу вкрай обмежена. Підтримка Заходу досі була достатньою, щоб запобігти поразці України і, можливо, завдати стратегічної поразки Росії, але не достатньою, щоб забезпечити перемогу України. Незалежно від результатів цього наступу західні країни мають чітко усвідомлювати, що це буде довга війна. У сукупності промисловий і військовий потенціал Заходу значно перевершує російський, але без політичної волі один лише потенціал не приведе до результатів.

Про авторів

Майкл Кофман – старший науковий співробітник Програми з Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, де він займається питаннями російських збройних сил і євразійської безпеки. Обіймав посаду директора програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу, де проводив дослідження можливостей, стратегії та військової думки російських збройних сил.

Роб Лі – старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень, колишній офіцер морської піхоти.