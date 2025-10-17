Гіркін поскаржився на провал наступу РФ: чому росіяни усунуть Путіна і чи буде "смута"

Збройні сили Російської Федерації "перемелюють" росіян, наступають та намагаються відсунути українців з "будиночків на курячих ніжках", які не мають ніякого значення, заявив так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Колишній працівник Федеральної служби безпеки накинувся на президента РФ Володимира Путіна, попередив про "смуту" та зауважив уміння України завдавати болючих ударів по тилах РФ.

Кремль налякався "бунту Пригожина" й вирішив завалювати фронт "м'ясом" — росіянами, які спокусились на великі виплати й тепер гинуть під час провального наступу ЗС РФ, ідеться у листі Гіркіна з тюрми, опублікованому у Telegram. Нинішній мілблогер прогнозує, що певний час таке ще відбуватиметься, але бажаючі розбагатіти ось-ось закінчаться. Тоді для поповнення людських ресурсів Путін оголосить мобілізацію, але це також не врятує, вважає він. Щоб покращити ситуацію, у Москві має відбутись "переворот згори", оскільки в іншому випадку почнеться "жорстока смута" і "програш війни".

Текст листа Гіркіна з'явився 17 жовтня, але датований 15 жовтня. Росіянин спершу відреагував на опитування росіян, у якому вони пояснили, що не хочуть воювати, бо не довіряють владі, не задоволені умовами служби та не знають, за що іде війна. У відповідь мілблогер написав текст з критикою Путіна, втім, без імен, але з натяками на "маленьку людину". Водночас він поскаржився на відсутність сильної руки, на кшталт очільника СРСР Йосипа Сталіна. На думку Гіркіна, у Кремлі сидять 70-річні, яким потрібен лише спокій та комфорт, тоді як на війні з Україною слід діяти активніше.

Зокрема, колишній ФСБшник описав перебіг війни, коли на фронті почалась "Донецька м'ясорубка". Водночас з'ясувалось, що українці уміють воювати, тримати оборону і вже мають засоби ураження для ударів углиб території РФ. Гіркін наголосив, що ЗСУ мають перевагу "технічну та організаційну": тепер українці завдають шкоди економіці і це стало "щоденними буднями". На завершення мілблогер порадив росіянам, що краще провести переворот та змістити Путіна, бо інакше почнеться бунт.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, весною 2025 року російський мілблогер, у минулому — працівник ФСБ РФ, який опинився в колонії, Ігор Гіркін прогнозував, яким буде наступ РФ. Найперше він згадав події 2024 року, коли ЗС РФ почали спробу наступу на Харків, але загальмували у Вовчанську. На думку мілблогера, для наступу Кремлю потрібно 3–4 армії, яких ніде взяти. Натомість влітку спалять резерви і це не принесе користі "війні на виснаження", яку проводить РФ, написав Гіркін.

У вересні 2025 з'явився ще один лист, у якому підсумовується, що наступ РФ — це "ганьба". Про те, що росіяни програють, говорить дозвіл на виїзд 18–22-річних, ухвалений в Україні. На його думку, це означає, що сил у ЗСУ і так вистачає, тому людей і відпустили за кордон.

Нагадуємо, український військовий відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливий новий наступ ЗСУ.