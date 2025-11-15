Сили оборони перерізали логістичний маршрут ЗС РФ на підступах до Покровська (відео)

У російських окупантів, які штурмують Покровськ на Донеччині, одним логістичним маршрутом стало менше.

Сили оборони України завдали авіаудару по дорозі, що з'єднує Селидове і Покровськ, зруйнувавши її і перерізавши ЗС РФ для інфільтрації в місто на легкій техніці. Відповідні кадри опублікували воїни 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

На інших ділянках українські військові зпоруджують додаткові інженерні загородження.

"При цьому командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", — зазначили бійці.

Раніше кадри, де противник намагався маневрувати на мотобайках Покровськом, викликали значний резонанс у мережі. Дехто сприйняв це як прорив, однак насправді це була демонстрація присутності та підтягування свіжих сил, яку значно полегшили погодні умови.

Відео дня

Пізніше ті самі "мотобайкери", які здавалися зухвалими на відео, опинилися серед уламків власної техніки після влучних ударів українських сил.

Однак ситуація в місті та на підступах до нього залишається складною. Наразі російські війська суттєво посилили тиск на Покровськ, використовуючи густий туман як прикриття для пересування техніки та піхоти. Водночас фахівці зазначають, що ключовим фактором просування є не погодні умови, а значна перевага російських сил на цьому напрямку.

Покровськ — один із ключових логістичних вузлів Донеччини, розташований на важливих автомобільних і залізничних шляхах. Бої за місто тривають понад рік, і потенційна втрата цього населеного пункту може суттєво погіршити оборонні можливості України на суміжних напрямках.

Нагадаємо, у Покровську російський зек і двоє його товаришів по службі утримують у заручниках 18 осіб, зокрема двох дітей.