"Бои очень интенсивные": обозреватель рассказал о ситуации в Покровске и указал, от чего будет зависеть судьба города

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои: кроме Покровска, где продолжаются интенсивные боевые действия, враг инфильтрировался в Мирноград. Судьба обоих городов будет зависеть от того, что происходит в районе населенного пункта Родинское.

В то же время в самом Покровске тактическая ситуация остается без существенных изменений. Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 16 ноября.

"Тактическая ситуация без особых изменений — на севере города враг продолжает попытки инфильтроваться в важные точки и ведет круговую оборону на 360 градусов", — отметил эксперт.

В подобном положении оказались позиции военных Сил обороны на юге Покровска, заметил Мирошников.

В то же время напряженной ситуация остается вокруг Мирнограда. Враг продолжает проникать и сюда, однако в Мирнограде ситуация лучше, чем в Покровске.

"В Мирноград враг так же просочился, но зона пропитки гораздо меньше, чем в Покровске", — рассказал обозреватель.

ВСУ продолжают давать отпор россиянам и преимущественно пытаются блокировать попытки ВС РФ заходить в Мирноград.

В то же время судьба обоих городов, как считает Мирошников, зависит от того, что происходит в районе Родинского Покровского района.

"Я бы обратил внимание на то, что происходит в районе Родинского. Именно от этого будет зависеть судьба как Мирнограда, так и Покровска", — подчеркнул обозреватель.

Стоит заметить, что в России 27 октября заявили о взятии Родинского на Покровском направлении. Однако 14 бригада оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии Украины "Червона Калина" опровергла данные россиян, заявив, что город находится под контролем Сил обороны. В то же время ВС РФ пытаются прорвать оборону в Родинском.

