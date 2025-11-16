"Бої дуже інтенсивні": оглядач розповів про ситуацію у Покровську і вказав, від чого залежатиме доля міста

На Покровському напрямку продовжуються важкі бої: окрім Покровська, де тривають інтенсивні бойові дії, ворог інфільтрувався у Мирноград. Доля обох міст залежатиме від того, що відбувається у районі населеного пункту Родинське.

Водочас у самому Покровську тактична ситуація залишається без суттєвих змін. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі 16 листопада.

"Тактична ситуація без особливих змін — на півночі міста ворог продовжує спроби інфільтруватися у важливі точки та веде кругову оборону на 360 градусів", — зазначив експерт.

У подібному становищі опинилися позиції військових Сил оборони на півдні Покровська, зауважив Мірошников.

Водночас напруженою ситуація залишається довкола Мирнограда. Ворог продовжує проникати і сюди, однак у Мирнограді ситуація краща, ніж у Покровську.

"В Мирноград ворог так само просочився, але зона просочення набагато менше, ніж в Покровську", — розповів оглядач.

Відео дня

ЗСУ продовжують давати відсіч росіянам і переважно намагаються блокувати спроби ЗС РФ заходити у Мирноград.

Водночас доля обох міст, як вважає Мірошников, залежить від того, що відбувається у районі Родинського Покровського району.

"Я б звернув увагу на те, що відбувається в районі Родинського. Саме від цього залежатиме доля як Мирнограда, так і Покровська", — підкреслив оглядач.

Варто зауважити, що у Росії 27 жовтня заявили про взяття Родинського на Покровському напрямку. Однак 14 бригада оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України "Червона Калина" спростувала дані росіян, заявивши, що місто перебуває під контролем Сил оборони. Водночас ЗС РФ намагаються прорвати оборону у Родинському.

Нагадаємо, 15 листопада воїни 7 корпусу Десантно-штурмових військ перерізали логістичний маршрут росіян на підступах до Покровська.

Також 14 листопада військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі Sky News пояснив, що дає ЗС РФ перевагу під Покровськом, розповівши, що причина не лише в тумані.