Втрата Покровська не буде переломним моментом війни: триває бій за увагу Трампа, — The Sunday Times

На думку британського оглядача Марка Галеотті, Покровськ у Донецькій області фактично впав під наступом ЗС РФ, проте втрата міста не стане вирішальним поворотом у російсько-українській війні.

Про значення битви за Покровськ британський політолог, оглядач Марк Галеотті пише в колонці для The Sunday Times від 15 листопада. За його словами, місто оточене з трьох боків і росіяни дедалі глибше проникають до його центру, та попри те, що бої тривали 18 місяців, це не можна назвати поворотним моментом.

"Хоча це поразка Києва, її не слід розглядати як вирішальний поворот. Ця битва є важливою з багатьох причин, що відображає зміну оперативного та політичного контексту цього етапу конфлікту", — пише Галеотті.

Він зазначив, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 12 листопада заперечив контроль ЗС РФ над Покровськом чи оточення угруповання Сил оборони, проте відтоді з'явилося більше доказів російської діяльності в місті. Війна на Покровському напрямку не має чіткої лінії фронту, ведеться невеликими вогняними групами та українські бійці досі облаштовують у місті оборонні споруди, проте Галеотті вважає, що переломний момент у боях за Покровськ уже настав.

"Хоча 1-й корпус "Азов" досяг певного успіху на північ від Покровська, шанси на українську контратаку на саме місто, здається, невеликі", — пише оглядач.

При цьому він додає, що бої на північному сході України триватимуть, а на решті частини неокупованої території Донецької області укріплені населені пункти продовжать стояти, і росіянам знадобиться для їх захоплення ще більше часу, ніж вони витратили на Покровськ.

Водночас Галеотті припускає, що президент РФ Володимир Путін відправив 150 000 окупантів на взяття Покровська і був готовий понести десятки тисяч втрат, оскільки місто потрібне йому для демонстрації успіхів на полі бою президенту США Дональду Трампу.

Що відомо про битву за Покровськ

За словами оглядача, наступу ЗС РФ на Покровськ сприяв густий туман, який ховав окупантів від українських розвідників у операторів дронів, чисельна перевага росіян і можливість залучати до бою свіжі підрозділи. Британський журналіст пише, що Україна своєю чергою перенаправила підрозділи для підкріплення з інших напрямків, і це дало змогу росіянам відносно швидко просуватися на півдні.

"90-та танкова дивізія просувається відкритою місцевістю до Гуляйполя, де сходяться Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. Зараз вони знаходяться за п'ять миль від міста", — розповідає Галеотті.

Він стверджує, що зима може бути на боці росіян, а Україні потрібно ще виграти битву за увагу Трампа.

"Сувора правда полягає в тому, що українці не мають достатньо солдатів, щоб прикрити кожну вразливу точку лінії фронту. Тож Покровськ, як і всі міста, має значення, і враховуючи відсутність занепокоєння Путіна щодо втрати своїх людей, росіяни, ймовірно, задоволені", — пише оглядач.

Ситуація в Покровську

Військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі 16 листопада розповів про ситуацію в Покровську. За його словами, на цьому напрямку тривають інтенсивні бої, й окупанти змогли інфільтруватися в Мирноград. На погляд Мірошникова, розвиток ситуації на цьому напрямку залежатиме від боїв у районі населеного пункту Родинське.

15 листопада пресслужба 7 корпусу Десантно-штурмових військ розповіла, що українські бійці перерізали логістичний маршрут ЗС РФ на підступах до Покровська.