ЗС РФ змінюють тактику та намагаються взяти Покровськ у повне оточення, — ISW (карти)

Російські війська посилили тиск на Покровському напрямку та намагаються ізолювати українські підрозділи у Покровську й Мирнограді, оскільки прагнуть перекрити критично важливі маршрути постачання. Попри активізацію інфільтраційних дій, противник зазнає значних втрат, а ситуація на фронті залишається напруженою.

За даними аналітиків ISW, у районі Покровська Росія змінила підхід і тепер концентрується не на прямому штурмі міста, а на завершенні його оперативного оточення. Останні спроби російських штурмових груп проникнути в українські позиції на північ від міста свідчать про спробу перерізати ключові дороги, якими забезпечуються гарнізони Покровська та Мирнограда. Такий підхід відрізняється від попередніх дій російських сил, які раніше прагнули прорватися до самого Покровська.

Оцінка контролю місцевості на Покровському напрямку - карта ISW Фото: ISW

Нові геолокаційні матеріали, що з’явилися 16 листопада, підтверджують проведення росіянами невеликої інфільтраційної операції у цій місцевості. Окремі російські телеграм-канали заявляють про аналогічні дії ближче до міста. За оцінками ISW, українські захисники знищили або поранили більшість учасників таких груп, тому немає чітких доказів, що противнику вдалося закріпитися на нових позиціях.

Представник української бригади, що воює на цьому напрямку, повідомив, що російські сили повернулися до тактики мікрогруп по два-три військових, відмовившись від невдалих механізованих штурмів. Військові з сусіднього тактичного району також відзначають скорочення чисельності цих диверсійних команд — раніше вони налічували п’ять-­сім осіб. За словами українського оператора дрона, росіяни розраховують, що навіть один уцілілий боєць із трійки зможе закріпитися в місті, що робить їхню тактику надзвичайно ресурсозатратною та малоефективною. Зокрема, така стратегія поряд із провалом механізованих атак може стримувати російське просування й ускладнювати підсилення штурмових груп у місті.

Оцінка контролю над місцевістю поблизу Покровська та Мирнограда - карта ISW Фото: ISW

Яку роль відіграють погодні умови в боях за Покровськ

Також аналітики ISW зазначають, що погодні умови також суттєво впливають на перебіг боїв. Російські воєнні блогери визнають, що густий туман обмежує можливості обох армій. За їхніми словами, українські підрозділи можуть маневрувати та виходити з Покровська непомітніше, а російські дрони в умовах низької видимості працюють менш ефективно, що дозволяє Україні частково підтримувати логістичні лінії постачання.

Водночас українські війська адаптують власні методи боротьби в таких умовах. Механізована бригада поблизу Дружківки та Костянтинівки застосувала наземні безпілотні системи, щоб виявити російську техніку, яка намагалася наступати на Русин Яр під покровом туману. Отримані координати дозволили FPV-дронам знищити наступаючу російську групу, що демонструє швидку адаптацію українських сил до нової тактики противника.

Логістика українських сил у Покровську та Мирнограді залишається критично складною. Український бойовий медик у коментарі CNN описав ситуацію як надзвичайно небезпечну — російські дрони постійно коригують вогонь по шляхах, що ведуть до міст, і унеможливлюють підхід української техніки ближче ніж на 10–15 кілометрів. Через це евакуація поранених відбувається зі значними затримками та ризиками.

Медик також повідомив про обстріли безпілотних машин із маркуванням Червоного Хреста, які використовуються для вивезення поранених військових. Варто зазначити, що такі дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Зауважимо, що, на думку британського оглядача Марка Галеотті, Покровськ у Донецькій області фактично перейшов під контроль ЗС РФ, проте його втрата не стане вирішальним переломом у війні. Британський політолог зазначає, що хоча місто оточене та бої тривають 18 місяців, російським військам знадобиться ще більше часу для захоплення інших укріплених населених пунктів регіону.

Також Фокус писав, що на Покровському напрямку тривають важкі бої: російські війська наступають у Покровську та інфільтрувалися в Мирноград, а доля міст залежить від ситуації в районі Родинського.