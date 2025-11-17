"Доводиться виявляти на слух": тумани допомагають ЗС РФ рухатись у Покровську, — військовий

Російський окупанти вже перебувають всередині Покровська, але інші ворожі підрозділи намагаються обійти місто з флангів. Командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї ОЄБр Денис Гусь розповів, що наразі погода погіршує ситуацію як для українських, так і для ворожих військ.

"У Покровську ситуація постійно змінюється, буквально кожну годину. Противник пробує закріплятися в багатоповерхівках переважно південного району міста", — повідомив військовий в ефірі телеканалу "Еспресо" 17 листопада.

Сили оборони усіма силами порушують ворожі плани. Однак свої корективи вносить погода, яка водночас створює проблеми й надає перевагу обом сторонам конфлікту.

"Тумани дуже сприяють російським воякам, бо тоді у нас немає можливості повноцінно проводити аеророзвідку і доводиться їх виявляти на слух, коли вони ближче підходять", — зауважив Гусь.

Водночас, з його слів, ці ж тумани дозволяють українським силам спокійніше проводити ротації, підвозити боєприпаси та їжу.

"У місті кількість ворога обчислюється сотнями, доступу до точних цифр я не маю. Крім того, противник і досі намагається обійти Покровськ з флангів: з південного заходу — йдуть бої з боку Дачного та Котлиного, по залізниці, яка тягнеться до міста з того напрямку, а також з північного сходу тривають важкі бої — з боку Родинського, Червоного Лиману", — проінформував командир взводу.

Він розповів, що у самому Покровську окупанти не вдаються до класичних зачисток, наприклад кварталами. Натомість бійці ЗС РФ перебігають від укриття до укриття й проводять накопичення у певних точках. По цих локаціях відпрацьовують ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗС РФ посилили тиск на Покровському напрямку. Ворог намагається ізолювати Сили оборони у Покровську й Мирнограді.

Британський оглядач Марк Галеотті повідомив, що Покровськ фактично впав, адже місто оточене окупантами з трьох боків. Однак він запевнив, що про "вирішальний поворот" у війні мова не йде.