"Повернення Покровська — це як пити каву в Криму": "Мучной" заявив, що місто вже не відбити

Український військовослужбовець з позивним "Мучной" повідомив, що Покровськ вже не здається ціллю ворожого наступу. З його слів, кількість окупантів щодня росте, а локальні контратаки не дають Силам оборони бажаного результату.

На Покровському напрямку ЗС РФ "повільно, але впевнено" просуваються вперед. Про це військовий проінформував у своєму Telegram-каналі 17 листопада.

"Складається враження, що місто для них уже не ціль, а прохідний коридор — Покровськ поступово втрачає вагу як оборонний вузол", — підкреслив він.

Зі слів "Мучного", у північній частині міста активність окупантів зросла. Вони зайшли в район селища Щербакова і "продавили" лінію боєзіткнення приблизно на 700 метрів. Сили оборони не дали можливості ворогу розвинути успіх, але далі починається "сіра зона". Там росіяни вибудовують точку опору і наманають рухатись вперед малими групами.

"Паралельно ворог щільно обробляє західний і північний фланги, пробуючи розтягнути наші сили і збільшити свій коридор контролю. Їм важливо не дати нам зайти назад у межі міста, тому вони затискають ці фланги, як кліщами, — ширять периметр, поки є ресурс", — зазначив військовий, наголосивши, що ресурсу ЗС РФ не бракує.

Мапа бойових дій у Покровську Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Він пояснив, що загалом кількість загарбників у Покровську щодня збільшується, а українського особового складу стає все менше. У місті "добре працюють" БПЛА, але вони не змінюють хід подій, а лише стримують "те, що й так вже сиплеться під тиском".

"Давайте будемо дивитися реально: сил відбити ціле місто – немає, локальні зачистки/контратаки – не дають того результату, який прагнеш поставити", — заявив "Мучной".

Він запевнив, що Покровськ "поступово відколюється", і поставив під сумнів продовження боїв у ньому "для картинки". Водночас боєць спрогнозував битву за інші рубежі, як вже відбувалося у минулі роки.

"Тому не бачу сенсу панікувати, а мріяти про повернення Покровська – це як дійти до кордонів 91р. чи пити каву у Криму. Треба просто готуватися далі, щоб ще більше не втратити", — додав він.

Нагадаємо, командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї ОЄБр Денис Гусь розповів, що просуванню ЗС РФ сприяють тумани. З його слів, ситуація у Покровську змінюється буквально щогодини.

У The Telegraph повідомили, що Сили оборони зосереджені на утриманні Покровська, коли потрібно стримувати наступ ЗС РФ під Запоріжжям. У Росії заявили про начебто захоплення двох населених пунктів.