Яка мета атак ЗС РФ на Гуляйполе і чому вони менш пріоритетні, ніж Покровськ, — The Telegraph

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про начебто окупацію двох населених пунктів у Запорізькій області й при цьому виникла загроза оточення для Оріхова та Гуляйполя, розповіло медіа The Telegraph. При цьому українські війська відволікаються для захисту Покровська, тоді як потрібні сили для втримання росіян під Запоріжжям.

Протягом останніх тижнів прискорилось просування ЗС РФ на адміністративній межі трьох областей — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, ідеться у статті The Telegraph. Через постійний тиск росіян на ключове місто в обороні, Покровськ, погіршилась ситуація на південно-східному відтинку фронту. Зокрема, ворогу вдалось зайняти нові території й пройти на деяких ділянках до 19 миль (16 км).

Щодо подій на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, то у медіа зібрали оцінки ситуації з офіційних та неофіційних джерел в Україні. Серед інших, про зростання загроз для Оріхова заявив президент України Володимир Зеленський, а волонтер Сергій Стерненко написав у соцмережах, що танки ЗС РФ можуть з'явитись навіть у Дніпрі (розташованому за 100 км від лінії боїв) чи Запоріжжі (20 км). При цьому згадували про Гуляйполе — росіяни просуваються на північ від населеного пункту, але поки не отримали значної переваги.

Відео дня

"[Росія] претендує на позиції та просування, які так і не відбулися", — зауважило медіа.

У статті The Telegraph припускають, що атаки біля Гуляйполя — це намагання ЗС РФ примусити українців відвести сили від Покровська.

"Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає дедалі незв’язнішою. Ця сфера є менш пріоритетною для Росії, а Україна… Контратака в Покровську означає, що мало сил доступно для стабілізації ситуації в будь-якому іншому місці, як [Запоріжжя]", — навело медіа оцінку воєнного аналітика Майка Кофмана.

Західне медіа описало ситуацію на східному фронті в Україні, опираючись на заяви українського та російського командування та на інформацію проєкту DeepState. Вказується, що на сьогодні Покровськ опинився в сірій зоні й під прикриттям туману у місто пробрались 300-500 російських військових. Відбуваються вуличні бої, коли ідеться про відбиття чи втрату кожного будинку. У статті пояснили, що можливе "зволікання з відступом", у чому раніше вже звинувачували українських генералів. Серед ймовірних причин погіршення ситуації називають нестачу особового складу у ЗСУ, ідеться у статті.

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 17 листопада, командування повідомило про кількість штурмів ЗС РФ: найбільше нарахували на Покровському напрямку — 50 шт. Під Оріховим та Гуляйполем кількість атак відчутно менша — одна та 14 (відповідно).

Наступ РФ - лінія фронту між Запоріжжям, Оріховим, Гуляйполем, Покровськлм 17 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 14 листопада військовий ЗСУ розповів про наступ РФ у Новопавлівці — населеному пункті Дніпропетровської області, розташованому на захід від Покровська. З його слів, росіяни скористались туманною погодою та прорвались на південні околиці. Кілька БМП проникли в селище і проїхали майже до північних околиць: ворога спинили, але частина російської піхоти залягла серед руїн.

Нагадуємо, 17 листопада аналітики Інституту вивчення війни повідомили про зміну плану російського командування щодо Покровська.