Какова цель атак ВС РФ на Гуляйполе и почему они менее приоритетны, чем Покровск, — The Telegraph

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о якобы оккупации двух населенных пунктов в Запорожской области и при этом возникла угроза окружения для Орехова и Гуляйполя, рассказало медиа The Telegraph. При этом украинские войска отвлекаются для защиты Покровска, тогда как нужны силы для удержания россиян под Запорожьем.

В течение последних недель ускорилось продвижение ВС РФ на административной границе трех областей — Донецкой, Днепропетровской и Запорожской, говорится в статье The Telegraph. Из-за постоянного давления россиян на ключевой город в обороне, Покровск, ухудшилась ситуация на юго-восточном отрезке фронта. В частности, врагу удалось занять новые территории и пройти на некоторых участках до 19 миль (16 км).

Что касается событий на границе Днепропетровской и Запорожской областей, то в медиа собрали оценки ситуации из официальных и неофициальных источников в Украине. Среди прочих, о росте угроз для Орехова заявил президент Украины Владимир Зеленский, а волонтер Сергей Стерненко написал в соцсетях, что танки ВС РФ могут появиться даже в Днепре (расположенном в 100 км от линии боев) или Запорожье (20 км). При этом упоминали о Гуляйполе — россияне продвигаются на север от населенного пункта, но пока не получили значительного преимущества.

"[Россия] претендуют на позиции и продвижение, которые так и не состоялись", — отметило медиа.

В статье The Telegraph предполагают, что атаки возле Гуляйполя — это попытка ВС РФ заставить украинцев отвести силы от Покровска.

"Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более несвязной. Эта сфера является менее приоритетной для России, а Украина… Контратака в Покровске означает, что мало сил доступно для стабилизации ситуации в любом другом месте, как [Запорожье]", — привело медиа оценку военного аналитика Майка Кофмана.

Западное медиа описало ситуацию на восточном фронте в Украине, опираясь на заявления украинского и российского командования и на информацию проекта DeepState. Указывается, что на сегодня Покровск оказался в серой зоне и под прикрытием тумана в город пробрались 300-500 российских военных. Происходят уличные бои, когда речь идет об отражении или потере каждого дома. В статье объяснили, что возможно "промедление с отступлением", в чем ранее уже обвиняли украинских генералов. Среди вероятных причин ухудшения ситуации называют нехватку личного состава в ВСУ, говорится в статье.

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 17 ноября, командование сообщило о количестве штурмов ВС РФ: больше всего — на Покровском направлении (50 шт.). Под Орехово и Гуляйполем количество атак в значительно меньше — одна и 14 (соответственно).

Наступление РФ — линия фронта между Запорожьем, Ореховым, Гуляйполем, Покровском 17 ноября Фото: DeepState

Отметим, 14 ноября военный ВСУ рассказал о наступлении РФ в Новопавловке — населенном пункте Днепропетровской области, расположенном к западу от Покровска. По его словам, россияне воспользовались туманной погодой и прорвались на южные окраины. Несколько БМП проникли в поселок и проехали почти до северных окраин: врага остановили, но часть российской пехоты залегла среди руин.

Напоминаем, 17 ноября аналитики Института изучения войны сообщили об изменении плана российского командования по Покровску.