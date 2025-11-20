В южной части Северска завязались ожесточенные бои: как идет оборона города, – "Мучной"

Российские войска продолжают наступательные действия на Северском направлении, существенно усилив давление на украинскую оборону. Накануне немецкий военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил о прорыве одной из наиболее укрепленных линий обороны ВСУ и захвате населенных пунктов Выемка и Ивано-Дарьевка. Украинское командование и военная администрация не подтвердили прорыв россиян.

Согласно данным Репке, передовые подразделения РФ якобы вошли в южную часть Северска и заняли до 20% территории города. По его словам, чтобы пройти 9 км, российским войскам потребовалось 40 месяцев боевых действий. Сложную ситуацию в городе подтвердил украинский военный с позывным "Мучной", при этом опровергая заявления о прорыве россиян в Северск.

Прорыв ВС РФ под Северском — детали

О сложной ситуации в городе рассказали и украинские военные, отметив, что южный фланг обороны начал понемногу "проседать". Однако бойцы не подтверждают прорыва российских подразделений вглубь городской черты. Вот как пишет о ситуации в городе украинский военнослужащий с позывным "Мучной".

Відео дня

"Северское направление: в городе ситуация становится заметно труднее каждый день! Противник давит на южную часть города и работает хитро: небольшими группами заходит во дворы, выставляет засады, пытается перерезать нашим пехотным группам любые возможности для маневра и выхода на более выгодные рубежи", — комментирует ситуацию боец.

По словам "Мучного", российские подразделения используют малые группы для скрытного продвижения по дворам и плотной застройке, создают засады и пытаются перерезать возможности маневра украинской пехоты. Южные районы города он описывает как "лабиринт укрытий", где российская сторона навязывает ближний бой.

Карта боевых действий в Северске Фото: Соцсети

Отдельную угрозу представляют ударные FPV-дроны на оптоволокне. Противник активно применяет их против частного сектора и передовых украинских позиций, методично разрушая инфраструктуру обороны и "расчищая" возможные направления дальнейшего продвижения.

В то же время украинские силы отвечают артиллерийскими и минометными ударами по скоплениям российских войск, траншеям и временным укрытиям. Бои одновременно продолжаются как на южном, так и на восточном направлениях, где российская сторона также пытается расшатать оборону.

"Северный и северо-восточный фланги пока держатся стабильно, здесь противник не смог навязать темп, однако по общей динамике видно, что давление он будет пытаться увеличивать. Направление остается одним из самых напряженных!" — добавил "Мучной".

В то же время аналитический ресурс DeepState пока лишь подтвердил потерю Ивано-Дарьевки и не зафиксировал заход войск РФ в сам Северск, обозначив на карте этот участок "серой зоной". А глава Северской МВА Алексей Воробьев опроверг заявления о входе российских сил в город. По его словам, Северск остается под украинским контролем, а сообщения о закреплении российских подразделений в городской черте не соответствуют действительности.

Данные о Северском направлении по состоянию на 19 ноября Фото: deepstatemap.live

Ранее украинский боец с позывным "Мучной" сообщил, что ситуация на Мирноградском направлении продолжает ухудшаться: город находится под постоянным давлением Вооруженных сил РФ, которые активно применяют тяжелые авиабомбы.