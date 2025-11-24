ВС РФ могли перебросить войска КНДР под Гуляйполе: тренировались два месяца, — соцсети

Вооруженные силы Российской Федерации могут использовать солдат Северной Кореи для наступления на Гуляйполе, заявили в пророссийском паблике. При этом уверяют, что свежие солдаты КНДР прошли обучение на полигонах. Командование ВСУ пока не информировало о такой угрозе.

На линию фронта прибыли военные КНДР, которые будут воевать на украинской территории, сообщили в Telegram-канале, связанном с ВПК "Вагнер". При этом автор сообщения намекнул, что речь идет о Гуляйполе.

Сообщение о солдатах Северной Кореи на Запорожском направлении появилось в сети вечером 23 ноября. В российском паблике заверили, что северокорейцы два месяца готовились на полигонах РФ, а теперь приедут в место, описанное словами "там поле и можно гулять".

Бои под Гуляйполем — информация о появлении солдат КНДР Фото: Скриншот

Генштаб ВСУ и ГУР Минобороны не писало о возможности появления солдат КНДР под Гуляйполем на Запорожском направлении.

Обновление 11:07. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram, что по состоянию на 9 ч 24 ноября "информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении НЕ имеет подтверждения".

Бои под Гуляйполем — детали

Фокус писал о боях под Гуляйполем на основе информации украинского командования, военных и аналитиков проекта DeepState. 21 ноября аналитики обновили карту боевых действий и показали, что россияне оккупировали село Веселое и продвинулись в сторону Затишья. Расстояние от ближайших российских позиций и украинских — 3-4 км на северо-востоке (от Затишья) и 1,5 км на юго-востоке (рядом с Марфополем).

Бои под Гуляйполем — ситуация по состоянию на 20-22 ноября, DeepState Фото: DeepState

Тем временем украинское командование ответило на сообщения из соцсетей о якобы окружении подразделений Сил обороны на Гуляйпольском направлении. Командование заявило, что такие сообщения являются фейком и что украинцы получают оружие и могут вывозить раненых. Начальник штурмовых войск Валерий Манько сказал в Facebook, что ситуация сложная, но штурмовые подразделения удерживают врага. При этом на карте боев DeepState есть "карман" к востоку от Гуляйполя ориентировочными размерами 4 на 4 км: охватывает Зеленый Гай, Красное и поля до Марфополя.

Отметим, РФ использовала войска КНДР на российско-украинской войне, но ранее северокорейцы действовали исключительно в Курской области на российской территории. После прорыва ВСУ в Курскую область и взятия под контроль Суджи российское командование привело около 10-12 тыс. солдат КНДР, которых использовали для штурмовых действий против украинцев. По итогам боев иностранные подразделения имели значительные потери — около 700 человек погибли, почти 3 тыс. получили ранения. После этого медиа писали о том, что солдаты КНДР будут использоваться в пределах российской территории: строить заграждения, охранять границу. На сегодня не было официальных подтверждений, что они появились на линии фронта непосредственно в Украине.

