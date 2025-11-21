Есть ли окружение ВСУ под Гуляйполем: командование рассказало, что происходит на самом деле

На Гуляйпольском направлении состоялось 10 боевых столкновений в сутки, но там нет ни окружения подразделений Вооруженных сил Украины, ни заградительных отрядов, сообщило командование. Видео, в которых говорится об окружении, является фейком. На карте боевых действий командования видим неоккупированные села Затишье и Веселое, хотя данные проекта DeepState показывают "карман" к востоку от Гуляйполя.

Штурмы ВС РФ под Гуляйполем происходят между Ровнопольем и Яблоковым, говорится в заявлении командования Сил обороны Юга на странице Facebook. Ситуация на указанном направлении сложная, но бойцы не окружены — им передают оружие, вывозят раненых. Кроме того, в угрожающие точки прибыли штурмовые подразделения ВСУ. О появлении украинских штурмовиков также рассказал начальник штурмовых войск, полковник Валерий Манько, который опубликовал короткое обращение в соцсетях.

Сообщение южного командования появилось в полдень 21 ноября. Отмечается, что сообщения в сети об окружении и заградительных угрозах — это фейки, и следует доверять официальным источникам информации.

Відео дня

"Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Вместе с тем, нашим подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется усиление из штурмовых подразделений", — говорится в публикации.

Между тем в обращении Манько также упоминаются сложные бои на Гуляйпольском направлении, а также в Покровске и Новопавловке. По его словам, российские подразделения обманывают собственное командование, когда говорят о продвижении на этих направлениях. Также отмечается, что на указанные участки россияне раз за разом бросают полностью укомплектованные подразделения, но их всех уничтожают.

"Прошу терпения, ведем очень большую работу, делаем сейчас заводим еще дополнительные подразделения. Уже которую неделю, но Гуляйполе не захвачено. Продолжаем работу. Пока нет какой-то паники", — сказал военный.

Бои под Гуляйполем — детали

На карте боевых действий проекта DeepState видим, что 20 ноября ВС РФ, вероятно, оккупировали село Веселое к северо-востоку от Гуляйполя и продвинулись возле Затишья. Восточнее есть прогиб участка фронта, глубиной, ориентировочно, 4 км и столько же — между краями красной зоны на входе.

Бои под Гуляйполем - карта боев по состоянию на 20 ноября, DeepState Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ говорится о нескольких десятках штурмов под Гуляйполем. Кроме того, на официальной карте командование ВС РФ не приблизились к северо-восточным окраинам и не оккупировали Веселое.

Бои под Гуляйполем – карта боев по состоянию на 21 ноября, Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, Фокус писал о продвижении ВС РФ возле села Веселого. Как сообщили аналитики DeepState, россияне продвинулись на 5 км и заняли новый участок площадью около 17 кв. км. В зоне оккупации оказалось Веселое — едва заметный на карте населенный пункт неподалеку Гуляйполя.

Напоминаем, 20 ноября боец ВСУ рассказал о том, как туман помогает ВС РФ наступать на восточном и южном фронте в Украине.