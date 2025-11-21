Чи є оточення підрозділів ЗСУ під Гуляйполем: командування розповіло, що відбувається насправді

На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень на добу, але там немає ні оточення підрозділів Збройних сил України, ні загороджувальних загонів, повідомило командування. Відео, в яких ідеться про оточення, є фейком. На карті бойових дій командування бачимо неокуповані села Затишшя та Веселе, хоч дані проєкту DeepState показують "кишеню" на схід від Гуляйполя.

Штурми ЗС РФ під Гуляйполем відбуваються між Рівнопіллям та Яблуковим, ідеться у заяві командування Сил оборони Півдня на сторінці Facebook. Ситуація на вказаному напрямку складна, але бійці не оточені — їм передають зброю, вивозять поранених. Крім того, у загрозливі точки прибули штурмові підрозділи ЗСУ. Про появу українських штурмовиків також розповів начальник штурмових військ, полковник Валерій Манько, який опублікував коротке звернення у соцмережах.

Допис південного командування з'явився опівдні 21 листопада. Наголошується, що повідомлення у мережі про оточення та загороджувальні загрози — це фейки, і слід довіряти офіційним джерелам інформації.

Відео дня

"Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Разом з тим, нашим підрозділам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів", — ідеться у публікації.

Тим часом у зверненні Манько також згадуються складні бої на Гуляйпільському напрямку, а також у Покровську та Новопавлівці. З його слів, російські підрозділи обманюють власне командування, коли говорять про просування на цих напрямках. Також зауважується, що на вказані ділянки росіяни раз за разом кидають повністю укомплектовані підрозділи, але їх усіх знищують.

"Прошу терпіння, ведемо дуже велику роботу, робимо зараз заводимо ще додаткові підрозділи. Вже який тиждень, але Гуляйполе не захоплене. Продовжуємо роботу. Поки немає якоїсь паніки", — сказав військовий.

Бої під Гуляйполем — деталі

На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що 20 листопада ЗС РФ, ймовірно, окупували село Веселе на північний схід від Гуляйполя та просунулись біля Затишшя. Східніше є прогин ділянки фронту, глибиною, орієнтовно, 4 км та стільки ж — між краями червоної зони на вході.

Бої під Гуляйполем - карта боїв станом на 20 листопада, DeepState Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ ідеться про кілька десяток штурмів під Гуляйполем. Крім того, на офіційній карті командування ЗС РФ не наблизились до північно-східних околиць і не окупували Веселе.

Бої під Гуляйполем - карта боїв станом на 21 листопада, Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, Фокус писав про просування ЗС РФ біля села Веселого. Як повідомили аналітики DeepState, росіяни просунулись на 5 км та зайняли нову ділянку площею близько 17 кв. км. У зоні окупації опинилось Веселе — ледь помітний на карті населений пункт неподалік Гуляйполя.

Нагадуємо, 20 листопада боєць ЗСУ розповів про те, як туман допомагає ЗС РФ наступати на східному та південному фронті в Україні.