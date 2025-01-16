Хорошо стреляют и бьют БПЛА: как воюют солдаты КНДР в Курской области, — Forbes

Украинские дроны не дают российским бронемашинам участвовать в штурмах в Курской области, рассказало Forbes. Из-за смертельных пехотных штурмов войска КНДР могли потерять треть первоначального состава.

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Войска КНДР в течение трех месяцев участия в боях под Курском могли потерять почти четыре тысячи человек. При этом они демонстрируют хорошие навыки стрельбы и это помогает им спасаться от части дронов ВСУ. Впрочем, навыков северокорейцев не хватает на все украинские беспилотники. О том, как воюют южнокорейские солдаты, и благодаря чему им удается потеснить украинцев, написало издание Forbes.

Издание собрало информацию о характере поведения войск КНДР на поле боя под Курском. Среди прочего, привели оценку украинского военного Владимира Демченко, опубликованную в X (Twitter). Украинец отметил, что северокорейцы показали себя как "серьезные воины", с которыми стоит считаться, в частности, и Украине, и НАТО, и Южной Корее. Forbes отметило, что действительно, под Курском потеряно почти треть солдат, отправленных лидером Ким Чен Ыном, и вскоре возникнет необходимость пополнения. В то же время их усилия все же позволили "вытеснить численно превосходящих украинцев по крайней мере из одного прифронтового села", говорится в статье.

Войска КНДР — бои в Курской области

Как воюют солдаты КНДР, со слов Демченко:

это "закаленные типы", который подрывают себя гранатой. По этим причинам только на второй месяц боев удалось захватить в плен единичных бойцов;

отчаянно бегут вперед в атаках, несмотря на раненых и погибших — через них просто переступают;

для них не имеет значения правила "благородства и доброты" при ведении войны (тем временем этим "страдают" солдаты Запада);

северокорейские солдаты имеют отличные навыки стрельбы. Эти навыки подтверждается "статистика по уничтоженным малым беспилотникам". Эти умения они получили во время десятилетия тренировок на полигоне;

тактика борьбы с дронами, когда один солдат становится приманкой, а другие тем временем стреляют по БПЛА, говорят о "моральной стойкости перед лицом самого страшного противопехотного оружия";

масштабы потерь войск КНДР не известны, но они взамен приобрели опыт, с которым вернутся домой и научат собратьев стратегии "уничтожения Запада". При этом опыт новой войны не учитывается в НАТО и до сих пор учатся по старым лекалам.

Также уточняется, какие силы противостоят украинцам в Курской области. Войска КНДР — 11-й армейский корпус вместе с северокорейской артиллерией, противотанковыми машинами, ракетными установками, средствами ПВО. Войска РФ — 48 тыс., ВСУ — 20 тыс. Враги атакуют, идя пешком через поля, подрываются на минах, но все же идут вперед, пояснило Forbes. Бронемашины используются минимально, потому что по ним сразу прилетает. По состоянию на середину января потери войска КНДР — минус 3 800 чел. раненых или погибших (из 12 тыс.), указано в статье.

"Исчерпанный на треть северокорейский 11-й армейский корпус может нуждаться в подкреплении — и в скором времени. Непонятно, что Пхеньян обязался развернуть дополнительные войска", — подытожило Forbes.

Ситуация под Курском по состоянию на 16 января

На карте боевых действий под Курском, созданной порталом "Радио Свобода", показаны три участка, в которых россияне имели успехи (обозначены черным). Ориентировочно, сдвиг произошел 9 января рядом с тремя точками: Нижний Клин-Локня, Круглик, Пушкарное. Между тем украинцы взяли под контроль около 20 кв. км рядом с селами Бердник и Новочеркасское (зеленое).

Войска КНДР — ситуация в Курской области РФ по состоянию на 16 января Фото: Радио Свобода

Согласно утреннему отчету Генштаба ВСУ на 16 января, за прошедшие сутки на Курском направлении состоялось 15 боев, причем враг применил авиацию, РСЗО и артиллерию.

Отметим, 16 января боец Сил обороны рассказал о том, какие действуют войска РФ и КНДР в Курской области. По его словам, вперед бросают северокорейских солдат, которые штурмуют позиции украинцев. Вслед за ними идут россияне, которые закрепляются, если штурм прошел удачно.

Напоминаем, военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему так мало солдат Северной Кореи попадают в плен.