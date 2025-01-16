Гарно стріляють та б'ють БПЛА: як воюють солдати КНДР в Курській області, — Forbes

Українські дрони не дають російським бронемашинам брати участь у штурмах в Курській області, розповіло Forbes. Через смертельні піхотні штурми війська КНДР могли втратити третину первісного складу.

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Війська КНДР протягом трьох місяців участі у боях під Курськом могли втратити майже чотири тисячі осіб. При цьому вони демонструють гарні навички стрільби і це допомагає їм рятуватись від частини дронів ЗСУ. Втім, навичок північнокорейців не вистачає на усі українські безпілотники. Про те, як воюють південнокорейські солдати, і завдяки чому їм вдається потіснити українців, написало видання Forbes.

Видання зібрало інформацію про характер поведінки військ КНДР на полі бою під Курськом. Серед іншого, навели оцінку українського військового Володимира Демченка, опубліковану в X (Twitter). Українець зауважив, що північнокорейці показали себе як "серйозні воїни", з якими варто рахуватись, зокрема, і Україні, і НАТО, і Південній Кореї. Forbes зауважило, що дійсно, під Курськом втрачено майже третину солдатів, відправлених лідером Кім Чен Ином, і незабаром виникне необхідність поповнення. Водночас їхні зусилля все ж дозволили "витіснили чисельно переважаючих українців принаймні з одного прифронтового села", ідеться у статті.

Війська КНДР — бої в Курській області

Як воюють солдати КНДР, зі слів Демченка:

це "загартовані типи", який підривають себе гранатою. З цих причин лише на другий місяць боїв вдалось захопити в полон одиничних бійців;

відчайдушно біжать вперед в атаках, не зважаючи на поранених та загиблих — через них просто переступають;

для них не має значення правила "шляхетності та доброти" під час ведення війни (тим часом на це "страждають" солдати Заходу);

північнокорейські солдати мають відмінні навички стрільби. Ці навички підтверджується "статистика щодо знищених малих безпілотників". Ці уміння вони отримали під час десятиліття тренувань на полігоні;

тактика боротьби з дронами, коли один солдат стає приманкою, а інші тим часом стріляють по БПЛА, говорять про "моральну стійкість перед лицем найстрашнішої протипіхотної зброї";

масштаби втрат військ КНДР не відомі, але вони натомість набули досвід, з яким повернуться додому і навчать побратимів стратегії "знищення Заходу". При цьому на досвід нової війни не зважають в НАТО і досі вчаться по старих лекалах.

Також уточнюється, які сили протистоять українцям в Курській області. Війська КНДР — 11-й армійський корпус разом з північнокорейською артилерією, протитанковими машинами, ракетними установками, засобами ППО. Війська РФ — 48 тис., ЗСУ — 20 тис. Вороги атакують, ідучи пішки через поля, підриваються на мінах, але все ж ідуть вперед, пояснило Forbes. Бронемашини використовуються мінімально, бо по них відразу прилітає. Станом на середину січня втрати війська КНДР — мінус 3 800 ос. поранених чи загиблих (з 12 тис.), вказано у статті.

"Вичерпаний на третину північнокорейський 11-й армійський корпус може потребувати підкріплення — і незабаром. Незрозуміло, що Пхеньян зобов'язався розгорнути додаткові війська", — підсумувало Forbes.

Ситуація під Курськом станом на 16 січня

На карті бойових дій під Курськом, створеній порталом "Радио Свобода", показано три ділянки, в яких росіяни мали успіхи (позначені чорним). Орієнтовно, зрушення відбулось 9 січня поруч з трьома точками: Нижній Клин-Локня, Круглик, Пушкарне. Тим часом українці взяли під контроль близько 20 кв. км поруч з селами Бердник та Новочеркаське (зелене).

Війська КНДР - ситуація в Курській області РФ станом на 16 січня Фото: Радио Свобода

Згідно зі ранковим звітом Генштабу ЗСУ на 16 січня, протягом минулої доби на Курському напрямку відбулось 15 боїв, при чому ворог застосував авіацію, РСЗВ та артилерію.

Зазначимо, 16 січня боєць Сил оборони розповів про те, які діють війська РФ та КНДР в Курській області. З його слів, вперед кидають північнокорейських солдатів, які штурмують позиції українців. Вслід за ними ідуть росіяни, які закріплюються, якщо штурм відбувся вдало.

Нагадуємо, військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому так мало солдатів Північної Кореї потрапляють в полон.