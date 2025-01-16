"Спільних дій, окрім бойових, немає": у ЗСУ розповіли про скарги полонених росіян на військових КНДР

Завданням північнокорейських військових, за словами полонених росіян, були переважно штурмові дії, тоді як самі росіяни мали закріплюватися на позиціях у разі успіху.

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Полонені російські окупанти скаржаться на те, що північнокорейських військових краще готують до боїв у Курській області порівняно з російськими контрактниками. Про це розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Гайдащука, бійцям його бригади поки не вдалося взяти в полон військових КНДР. Проте взяті в полон росіяни стверджують, що разом із ними підготовку проходили саме північнокорейські військові.

"Цікаво те, що полонені росіяни розповідали, що екіпірування, озброєння та підготовка військових з КНДР була значно краща, ніж російських контрактників. Завданням, за словами полонених окупантів, для північнокорейців були виключно штурмові дії, а вже росіяни мали закріпитися у разі успіху на позиціях", — розповів Гайдащук.

Він також додав, що російські військовополонені зазначають, що їх намагаються тримати окремо від північнокорейських військових під час перебування на базах підготовки.

"За розповідями полонених росіян, вони в контакт з ними не вступали. По-перше, між ними є мовний барʼєр. По-друге, живуть, харчуються і що роблять північнокорейці повністю відмежовано під російських окупантів. Спільних дій, окрім бойових, в них немає", — зазначив Гайдущак.

Нагадаємо, полонений військовослужбовець з КНДР розповів про вказівки щодо того, як поводитись з бійцями ЗСУ.

15 січня у ЦПД показали, як солдатів КНДР посилають в штурм і вони біжать полем в повний зріст.