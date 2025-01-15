Біжать у повний зріст по полю: у ЦПД показали, як воюють солдати КНДР (відео)

Командування ЗС РФ не шкодує північнокорейських солдатів і відправляє їх на штурм позицій ЗСУ без будь-якого прикриття. Військові з КНДР перетворюються на легку мішень для артилерії.

Related video

Північнокорейських солдатів посилають безпосередньо в штурм, при цьому вони просто біжать по полю і потрапляють під обстріл. Відео такої спроби атаки показав голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

На кадрах можна побачити поле, яким біжать солдати. Несподівано на одну з ділянок поля прилітає снаряд і лунає вибух, після якого кілька солдатів лежать на землі.

Судячи з наслідків штурму, солдати з КНДР зазнали значних втрат. За спостереженнями волонтерської спільноти InformNapalm, російське командування продовжує масово використовувати корейців як гарматне м'ясо для піхотних штурмів позицій ЗСУ, відправляючи їх попереду військових РФ.

Біля якого саме населеного пункту знято кадри, не уточнюється. Виходячи з відео, неможливо зрозуміти, чи дійсно це військові КНДР.

Нагадаємо, північнокорейський військовий, який потрапив у полон, розповідав, як їх інструктували щодо зустрічей із бійцями ЗСУ. У Росії полоненому видали фальшиві документи.

Влада Південної Кореї раніше хотіла провести консультації з Україною щодо передання захоплених у полон солдатів із КНДР. У конституції Південної Кореї територією країни визнається весь Корейський півострів.